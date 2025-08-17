To już miesiąc od śmierci Kołaczkowskiej! Kabaret Hrabi nie zapomniał o tym dniu
To już miesiąc odkąd nie ma z nami prawdziwej ikony kabaretowej. Warto wspomnieć, że Joanna Kołaczkowska była jedną z najpopularniejszych komiczek i aktorek teatralnych w Polsce. Zana była przede wszystkim z kabaretu „Hrabi”, z którym była związana od 2002 roku. Zanim jednak trafiła tutaj, to w latach 80. należała do grupy „Drugi garnitur”, a przez kolejne 10 lat była aktorką kabaretu „Potem”.
Niestety wiosną tego roku artystka usłyszała druzgocącą diagnozę, jaką okazał się rak mózgu. Niestety mimo woli walki, aktorka przegrała walkę ze straszliwą chorobą i odeszła 17 lipca. Informacja o śmierci Joanny Kołaczkowskiej wstrząsnęła całą polską. Choć do samego końca wszyscy mieli nadzieję, że uda się jej wyzdrowieć, niestety los okazał się być okrutny.
Dziś w miesięcznice odejścia aktorki Dariusz Kamys, członek zespołu Hrabi i prywatnie szwagier Joanny opublikował w social mediach zdjęcie obrazu, który kiedyś sam dla niej namalował. Poza tym nie zabrakło rozczulającego i emocjonalnego wpisu, w którym wspomina zmarłą artystkę.
„To już miesiąc, odkąd odeszłaś tam… Ty już wiesz wszystko. Grzejesz serce w płomieniach Największej Miłości. Wiem, że tam ci dobrze. Ale tutaj – brakuje ciebie. Ten obraz namalowałem 10 lat temu, na twoje urodziny. Albo naprawdę ci się podobał, albo cudownie to zagrałaś. Tak czy inaczej – cieszyłem się wtedy jak dziecko. I wiem, że to nie ostatni twój portret” – pisał Kamys na Facebooku.
Nie zabrało również wzruszających słów ze strony drugiego kolegi z grupy Hrabi, Tomasza Majera. Artysta opublikował wspólne selfie i zdecydowanie krótszy, ale jakże wymowny wpis, który wyciska do łez.
„Pierwszy miesiąc bez ciebie. Tęsknota nigdy nie minie” – pisał Majer.
Pod zamieszczonymi postami członków Hrabi pojawiła się także cała masa komentarzy ze strony fanów artystki. Poruszeni internauci wciąż nie kryją smutku i głębokiego żalu związanego z odejściem Joanny Kołaczkowskiej.
- „Niemalże codziennie oglądam Wasze , Hrabi wykony. Wciąż ciężko..Oj, Asior, Asior..brak Ciebie”
- „Długa droga przed nami, zanim czas osuszy łzy. Codziennie jakiś skecz, codziennie wywiady, spotkania piosenki. I tak lecą kolejne dni ze świadomością, że Asi nie zobaczymy w niczym nowym…”
- „Asia nadal jest, tylko już nie cierpi…”
- „Przecież Asia nie odeszła. Odeszło jej ciało, ale ona cały czas jest wśród nas. Każdy Wasz skecz będzie nam o Niej przypominał. Wszystkim nam Jej brak, jednym bardzo, bardzo, drugim trochę mniej bardzo…”
- „Wielkieś nam pustki uczyniła w sercach naszych. Nasza droga Joanno tym zniknieniem swoim”