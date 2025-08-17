To już miesiąc od śmierci Kołaczkowskiej! Kabaret Hrabi nie zapomniał o tym dniu

Miesięcznica śmierci Joanny Kołaczkowskiej

Dziś w miesięcznice odejścia aktorki Dariusz Kamys, członek zespołu Hrabi i prywatnie szwagier Joanny opublikował w social mediach zdjęcie obrazu, który kiedyś sam dla niej namalował. Poza tym nie zabrakło rozczulającego i emocjonalnego wpisu, w którym wspomina zmarłą artystkę.

„To już miesiąc, odkąd odeszłaś tam… Ty już wiesz wszystko. Grzejesz serce w płomieniach Największej Miłości. Wiem, że tam ci dobrze. Ale tutaj – brakuje ciebie. Ten obraz namalowałem 10 lat temu, na twoje urodziny. Albo naprawdę ci się podobał, albo cudownie to zagrałaś. Tak czy inaczej – cieszyłem się wtedy jak dziecko. I wiem, że to nie ostatni twój portret” – pisał Kamys na Facebooku.