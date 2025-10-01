times-dark
Kozaczek
Kendall, Hailey i Bella podbijają Paryż! Hadid dopiero co walczyła z boreliozą w szpitalu… (FOTO)

Bella Hadid Hailey Bieber Kendall Jenner
/ 01.10.2025 /
hailey-bieber źródło Iammeysam / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

Hailey Bieber

Paryski tydzień mody trwa w najlepsze. Ubiegłego wieczoru pod jednym z hoteli paparazzi przyłapało prawdziwe ikony mody i znane celebrytki, czyli Hailey Bieber, Kendall Jenner i Bellę Hadid. 

hailey-bieber- źródło Iammeysam / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

Hailey Bieber

Hailey tamtego wieczoru postawiła na jeansy a’la dzwony, szpilki, okulary oraz beżową kurtkę ze zdobnym futerkiem.

kendall-jenner źródło Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Forum

Kendall Jenner

W towarzystwie nie zabrakło również Kendall Jenner, która jest wieloletnią przyjaciółką Hailey.

kendall-jennerr źródło Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Forum

Kendall Jenner

Kendall postawiła natomiast na zielony crop top z wiązaniem, czarne spodnie, kozaki, okulary i bordową torebkę.

bella-hadid- źródło Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

Bella Hadid

Największym zaskoczeniem wśród pań była jednak Bella Hadid. Warto wspomnieć, że jeszcze kilka dni temu w mediach aż huczło o kiepskim stanie modelki, która walczyła w szpitalu z przewlekłą boleriozą. Jej mama wówczas zamieściła wstrząsające kadry Belli z podpisem: ,,Do mojej pięknej Bellito: jesteś nieugięta i odważna. Ta choroba rzuciła nas na kolana, ale zawsze się podnosimy. Będziemy walczyć o lepsze dni razem. Kocham Cię, mój wojowniku” oraz zdradziła, że borelioza neurologiczna to „niewidzialna niepełnosprawność”.

bella-hadid źródło Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

Bella Hadid

Jak widać samopoczucie modelki uległo znacznej poprawie i nie ma już śladu po objawach choroby. Hadid tamtego wieczoru postawiła na czarne rybaczki oraz top z głębokim dekoltem. Do tego dobrała szpilki, okulary oraz czekoladową kurtkę.

