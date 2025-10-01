Kendall, Hailey i Bella podbijają Paryż! Hadid dopiero co walczyła z boreliozą w szpitalu… (FOTO)
Tylko spójrzcie, jak się wystroiły!
Paryski tydzień mody trwa w najlepsze. Ubiegłego wieczoru pod jednym z hoteli paparazzi przyłapało prawdziwe ikony mody i znane celebrytki, czyli Hailey Bieber, Kendall Jenner i Bellę Hadid.
Hailey tamtego wieczoru postawiła na jeansy a’la dzwony, szpilki, okulary oraz beżową kurtkę ze zdobnym futerkiem.
W towarzystwie nie zabrakło również Kendall Jenner, która jest wieloletnią przyjaciółką Hailey.
Kendall postawiła natomiast na zielony crop top z wiązaniem, czarne spodnie, kozaki, okulary i bordową torebkę.
Największym zaskoczeniem wśród pań była jednak Bella Hadid. Warto wspomnieć, że jeszcze kilka dni temu w mediach aż huczło o kiepskim stanie modelki, która walczyła w szpitalu z przewlekłą boleriozą. Jej mama wówczas zamieściła wstrząsające kadry Belli z podpisem: ,,Do mojej pięknej Bellito: jesteś nieugięta i odważna. Ta choroba rzuciła nas na kolana, ale zawsze się podnosimy. Będziemy walczyć o lepsze dni razem. Kocham Cię, mój wojowniku” oraz zdradziła, że borelioza neurologiczna to „niewidzialna niepełnosprawność”.
Jak widać samopoczucie modelki uległo znacznej poprawie i nie ma już śladu po objawach choroby. Hadid tamtego wieczoru postawiła na czarne rybaczki oraz top z głębokim dekoltem. Do tego dobrała szpilki, okulary oraz czekoladową kurtkę.