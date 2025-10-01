Kendall, Hailey i Bella podbijają Paryż! Hadid dopiero co walczyła z boreliozą w szpitalu… (FOTO)

Bella Hadid

Największym zaskoczeniem wśród pań była jednak Bella Hadid. Warto wspomnieć, że jeszcze kilka dni temu w mediach aż huczło o kiepskim stanie modelki, która walczyła w szpitalu z przewlekłą boleriozą. Jej mama wówczas zamieściła wstrząsające kadry Belli z podpisem: ,,Do mojej pięknej Bellito: jesteś nieugięta i odważna. Ta choroba rzuciła nas na kolana, ale zawsze się podnosimy. Będziemy walczyć o lepsze dni razem. Kocham Cię, mój wojowniku” oraz zdradziła, że borelioza neurologiczna to „niewidzialna niepełnosprawność”.