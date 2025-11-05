times-dark
Kardashianki świętują 30. urodziny Kendall! Urządziły sobie prawdziwą balangę na plaży (FOTO)

Co to była za impreza!

/ 05.11.2025 /
Zrzut ekranu 2025-11-05 105546 źródło Instagram/kendalljenner

30. urodziny Kendall Jenner

Kendall Jenner zdobyła międzynarodową popularność dzięki rodzinnemu reality show. Dziś rodzina Kardashianek niewątpliwie należy do jednej z najpopularniejszych na świecie.

 

 

Kendall Jenner 3 listopada skończyła 30 lat. Z tej okazji celebrytka wyprawiła huczną imprezę na plaży.

Zrzut ekranu 2025-11-05 104906 źródło Instagram/kimkardashian

30. urodziny Kendall Jenner

Na imprezie bawiła się niemal cała familia Kardashianek. Na imprezie poza solenizantką nie zabrakło Kylie Jenner, Kim Kardashian, Kris Jenner i Khloé Kardashian.

Zrzut ekranu 2025-11-05 105437 źródło Instagram/kimkardashian

30. urodziny Kendall Jenner

Impreza odbyła się tuż przy brzegu morza. Nie zabrakło również klimatycznego kręgu z ogniskiem, poduszkami i lampkami.

Zrzut ekranu 2025-11-05 105452 źródło Instagram/kimkardashian

30. urodziny Kendall Jenner

Oczywiście był  również przepiękny tort ze świeczkami, kokardkami i małymi butelkami z alkoholem.

Zrzut ekranu 2025-11-05 105359 źródło Instagram/kimkardashian

30. urodziny Kendall Jenner

Atrakcją wieczoru był natomiast  pokaz fajerwerków.

Zrzut ekranu 2025-11-05 105002 źródło Instagram/kimkardashian

30. urodziny Kendall Jenner

„Wszystkiego najlepszego z okazji 30. urodzin Kendall Jenner. Niech ta dekada przyniesie Ci miłość i radość, którą tak swobodnie dajesz wszystkim innym. Kocham Cię bardziej niż kiedykolwiek to zrozumiesz!” – pisała Kim Kardashian na Instagramie.

Zrzut ekranu 2025-11-05 105421 źródło Instagram/kimkardashian

30. urodziny Kendall Jenner
Zrzut ekranu 2025-11-05 114211 źródło Instagram/kendalljenner

30. urodziny Kendall Jenner
Zrzut ekranu 2025-11-05 105607 źródło Instagram/kendalljenner

30. urodziny Kendall Jenner
Zrzut ekranu 2025-11-05 105014 źródło Instagram/kendalljenner

30. urodziny Kendall Jenner
Kasia | 5 listopada 2025 Odpowiedz

Fajnie tak mieć imprezę urodzinową na plaży. ja urodzin jako takich nie wyprawiałam ale przyjaciółki zamówiły dla mnie z poczty kwiatowej tort i zaskoczyły mnie w domu.

