Kardashianki świętują 30. urodziny Kendall! Urządziły sobie prawdziwą balangę na plaży (FOTO)
Co to była za impreza!
Kendall Jenner zdobyła międzynarodową popularność dzięki rodzinnemu reality show. Dziś rodzina Kardashianek niewątpliwie należy do jednej z najpopularniejszych na świecie.
Kendall Jenner 3 listopada skończyła 30 lat. Z tej okazji celebrytka wyprawiła huczną imprezę na plaży.
Na imprezie bawiła się niemal cała familia Kardashianek. Na imprezie poza solenizantką nie zabrakło Kylie Jenner, Kim Kardashian, Kris Jenner i Khloé Kardashian.
Impreza odbyła się tuż przy brzegu morza. Nie zabrakło również klimatycznego kręgu z ogniskiem, poduszkami i lampkami.
Oczywiście był również przepiękny tort ze świeczkami, kokardkami i małymi butelkami z alkoholem.
Atrakcją wieczoru był natomiast pokaz fajerwerków.
„Wszystkiego najlepszego z okazji 30. urodzin Kendall Jenner. Niech ta dekada przyniesie Ci miłość i radość, którą tak swobodnie dajesz wszystkim innym. Kocham Cię bardziej niż kiedykolwiek to zrozumiesz!” – pisała Kim Kardashian na Instagramie.
Kasia | 5 listopada 2025
Fajnie tak mieć imprezę urodzinową na plaży. ja urodzin jako takich nie wyprawiałam ale przyjaciółki zamówiły dla mnie z poczty kwiatowej tort i zaskoczyły mnie w domu.