Tak Kylie Jenner świętowała 28. urodziny! Rodzina znów się postarała…
Celebrytka pochwaliła się prywatnymi kadrami z imprezy...
1 / 14
Kylie Jenner 10 sierpnia 2025 roku obchodziła swoje 28. urodziny. Celebrytka ten dzień świętowała w gronie najbliższych, a całe przyjęcie zorganizowała jej siostra Kendall.
2 / 14
„Najlepsze urodziny w życiu!!!!!!! Jestem bardzo wdzięczna mojej rodzinie i przyjaciołom za to, że uczynili ten weekend tak wyjątkowym i pełnym miłości. 28 lat to takie cudowne uczucie!!!!! I mojej siostrze @kendalljenner dziękuję z całego serca za tak idealne zorganizowanie wszystkiego. Mam wielkie szczęście, że Cię mam” – pisała na Instagramie Kylie.
3 / 14
Wśród zaproszonych pojawili się bliscy Kylie i rodzina, jej pociechy oraz przyjaciółka Hailey Bieber.
4 / 14
Impreza odbyła się w plenerze przy czym nie zabrakło wyjątkowej scenerii, którą wypełniły słoneczniki, parasole i sztalugi.
5 / 14
Jedną z głównych atrakcji dla gości było wspólne malowanie obrazów, a konkretniej wizerunku solenizantki.
6 / 14
Na fotografiach widać, że atrakcja z pewnością umiliła całe wydarzenie.
7 / 14
Później stół zmienił swoją kompozycję i ozdobiły go czerwone i białe kwiaty, świece, a także dekoracje składające się z malin czy pomidorów.
8 / 14
Gwoździem wieczoru był piękny, malinowy tort ozdobiony świeczkami i stokrotkami z napisem: „Wszystkiego najlepszego Kylie”
9 / 14
Plenerowa impreza to jednak nie wszystko. Kylie pokazała również filmik, na którym zdmuchuje świeczki z ciasta podczas przyjęcia w restauracji.
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14