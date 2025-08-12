times-dark
Kozaczek
Ale plota! Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci

Tak Kylie Jenner świętowała 28. urodziny! Rodzina znów się postarała…

Celebrytka pochwaliła się prywatnymi kadrami z imprezy...

Impreza Kendall Jenner Kylie Jenner Urodziny
/ 12.08.2025 /
KJ
Zrzut ekranu 2025-08-12 091140 źródło Instagram/kyliejenner

1 / 14

28. urodziny Kylie Jenner

Kylie Jenner 10 sierpnia 2025 roku  obchodziła swoje 28. urodziny. Celebrytka ten dzień świętowała w gronie najbliższych, a całe przyjęcie zorganizowała jej siostra Kendall.

Zrzut ekranu 2025-08-12 090951 źródło Instagram/kyliejenner

2 / 14

28. urodziny Kylie Jenner

„Najlepsze urodziny w życiu!!!!!!! Jestem bardzo wdzięczna mojej rodzinie i przyjaciołom za to, że uczynili ten weekend tak wyjątkowym i pełnym miłości. 28 lat to takie cudowne uczucie!!!!! I mojej siostrze @kendalljenner dziękuję z całego serca za tak idealne zorganizowanie wszystkiego. Mam wielkie szczęście, że Cię mam” – pisała na Instagramie Kylie.

Zrzut ekranu 2025-08-12 091006 źródło Instagram/kyliejenner

3 / 14

28. urodziny Kylie Jenner

Wśród zaproszonych pojawili się bliscy Kylie i rodzina, jej pociechy oraz przyjaciółka Hailey Bieber.

Zrzut ekranu 2025-08-12 091043 źródło Instagram/kyliejenner

4 / 14

28. urodziny Kylie Jenner

Impreza odbyła się w plenerze przy czym nie zabrakło wyjątkowej scenerii, którą wypełniły słoneczniki, parasole i sztalugi.

Zrzut ekranu 2025-08-12 091123 źródło Instagram/kyliejenner

5 / 14

28. urodziny Kylie Jenner

Jedną z głównych atrakcji dla gości było wspólne malowanie obrazów, a konkretniej wizerunku solenizantki.

Zrzut ekranu 2025-08-12 091446 źródło Instagram/kyliejenner

6 / 14

28. urodziny Kylie Jenner

Na fotografiach widać, że atrakcja z pewnością umiliła całe wydarzenie.

Zrzut ekranu 2025-08-12 091154 źródło Instagram/kyliejenner

7 / 14

28. urodziny Kylie Jenner

Później stół zmienił swoją kompozycję i ozdobiły go czerwone i białe kwiaty, świece, a także dekoracje składające się z malin czy pomidorów.

Zrzut ekranu 2025-08-12 091254 źródło Instagram/kyliejenner

8 / 14

28. urodziny Kylie Jenner

Gwoździem wieczoru był piękny, malinowy tort ozdobiony świeczkami i stokrotkami z napisem: „Wszystkiego najlepszego Kylie”

Zrzut ekranu 2025-08-12 091507 źródło Instagram/kyliejenner

9 / 14

28. urodziny Kylie Jenner

Plenerowa impreza to jednak nie wszystko. Kylie pokazała również filmik, na którym zdmuchuje świeczki z ciasta podczas przyjęcia w restauracji.

Zrzut ekranu 2025-08-12 091423 źródło Instagram/kyliejenner

10 / 14

28. urodziny Kylie Jenner
Zrzut ekranu 2025-08-12 091528 źródło Instagram/kyliejenner

11 / 14

28. urodziny Kylie Jenner
Zrzut ekranu 2025-08-12 091103 źródło Instagram/kyliejenner

12 / 14

28. urodziny Kylie Jenner
Zrzut ekranu 2025-08-12 094502 źródło Instagram/kyliejenner

13 / 14

28. urodziny Kylie Jenner
Zrzut ekranu 2025-08-12 094531 źródło Instagram/kyliejenner

14 / 14

28. urodziny Kylie Jenner
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Julia Wieniawa zaskakuje wyznaniem o swoim alter ego: „Anastazja jest zimna i bezduszna”
Z życia gwiazd
Julia Wieniawa
Julia Wieniawa zaskakuje wyznaniem o swoim alter ego: „Anastazja jest zimna i bezduszna”
Nikt nie spodziewał się tego po młodej artystce.
Kiedyś robili karierę w show-biznesie, a dziś są politykami. Pamiętasz gdzie próbowali swoich sił?
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Politycy Quiz
Kiedyś robili karierę w show-biznesie, a dziś są politykami. Pamiętasz gdzie próbowali swoich sił?
Ślubne afterparty Brooklyna i Nicoli. Wśród gości Adrien Brody, Alexander Wang… tylko rodziców pana młodego brak
Newsy Zagraniczni celebryci Związki gwiazd
Brooklyn Beckham Nicola Peltz
Ślubne afterparty Brooklyna i Nicoli. Wśród gości Adrien Brody, Alexander Wang… tylko rodziców pana młodego brak
Po kameralnym ślubie, przyszedł czas na huczne afterparty w posiadłości Peltzów.
Karolina Gilon będzie pracować dla TVN-u?! „Jakby chciała, to mogłaby poprowadzić…”
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Karolina Gilon Polsat
Karolina Gilon będzie pracować dla TVN-u?! „Jakby chciała, to mogłaby poprowadzić…”
Czy celebrytka dołączy do znanego, telewizyjnego show u konkurencji?
Była skromną ekspedientką, gdy on robił wielką karierę. Tak potoczyły się miłosne losy Ronaldo i Georginy
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez
Była skromną ekspedientką, gdy on robił wielką karierę. Tak potoczyły się miłosne losy Ronaldo i Georginy
Dziś mają piątkę dzieci i są świeżo upieczonym narzeczeństwem!
Lewandowski negocjuje z nowym selekcjonerem. Ujawniono ich rozmowę
Ale plota! Z życia gwiazd
Jan Urban Piłka Nożna
Lewandowski negocjuje z nowym selekcjonerem. Ujawniono ich rozmowę
Czy "Lewy" znów obejmie stanowisko kapitana?
Julia von Stein zdradza, dlaczego zrobiła lifting twarzy: „Zdrowotnie wszystko się po********ło”(WIDEO)
Ale plota! Uroda Z życia gwiazd
Julia Von Stein Lifting
Julia von Stein zdradza, dlaczego zrobiła lifting twarzy: „Zdrowotnie wszystko się po********ło”(WIDEO)
Celebrytka mówi wprost, co skłoniło ją do operacji.
Brooklyn Beckham wziął DRUGI raz ślub. Victoria i David Beckham nie pojawili się nawet tym razem… (FOTO)
Newsy Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Brooklyn Beckham David Beckham
Brooklyn Beckham wziął DRUGI raz ślub. Victoria i David Beckham nie pojawili się nawet tym razem… (FOTO)
Brooklyn Beckham i Nicola Peltz odnowili przysięgę małżeńską.
Lindsay Lohan wraca w wielkim stylu. W przeszłości jazda pod wpływem, odwyki, odwołane kontrakty
Newsy Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Lindsay Lohan
Lindsay Lohan wraca w wielkim stylu. W przeszłości jazda pod wpływem, odwyki, odwołane kontrakty
Teraz możemy zobaczyć ją w kontynuacji kultowego „Zakręconego piątku 2”.
Była najpiękniejszą aktorką PRL-u. Jak dziś wygląda życie Poli Raksy?
Gwiazdy Newsy Z życia gwiazd
Gwiazdy PRL-u Pola Raksa
Była najpiękniejszą aktorką PRL-u. Jak dziś wygląda życie Poli Raksy?
Dziś żyje w cieniu mediów.
Rihanna przygotowuje wyprawkę przed porodem! Udała się na zakupy do Beverly Hills
Zagraniczni celebryci
Rihanna
Rihanna przygotowuje wyprawkę przed porodem! Udała się na zakupy do Beverly Hills
Miała na sobie HOT stylizację. Te buty na długie lata zniknęły, a teraz powracają w wielkim stylu.
Maria Sadowska z dumą pokazała nową willę! Posiadłość w środku lasu ma ponad 400 m2 (FOTO)
Z życia gwiazd
Maria Sadowska
Maria Sadowska z dumą pokazała nową willę! Posiadłość w środku lasu ma ponad 400 m2 (FOTO)
Piosenkarka zainwestowała w nieruchomość na Suwalszczyźnie.
Izabela Janachowska zaskakuje nietypową ofertą pracy! To stanowisko dla największych fanów jej sklepu
Polscy celebryci Z życia gwiazd
Izabela Janachowska
Izabela Janachowska zaskakuje nietypową ofertą pracy! To stanowisko dla największych fanów jej sklepu
W ofercie obiecane jest nietypowe wynagrodzenie.
Była żona znanego sportowca po latach zdradziła prawdę o małżeństwie. „Żyłam z gejem przez 14 lat”
Z życia gwiazd Związki gwiazd
Była żona znanego sportowca po latach zdradziła prawdę o małżeństwie. „Żyłam z gejem przez 14 lat”
Po rozwodzie przez dekadę milczała. Teraz mówi wprost, dlaczego nie odda nazwiska i jak naprawdę wyglądało ich małżeństwo.
Klaudia El Dursi po porodzie rozprawia nad zmianami w ciele: „36 lat i 3 ciąża nie sprzyjają”
Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Klaudia El Dursi
Klaudia El Dursi po porodzie rozprawia nad zmianami w ciele: „36 lat i 3 ciąża nie sprzyjają”
Modelka chce wrócić do formy sprzed 3. ciąży.
Agata i Andrzej Duda są po ślubie już 30 lat! Poznali się na licealnej imprezie
Z życia gwiazd
Agata Duda Andrzej Duda
Agata i Andrzej Duda są po ślubie już 30 lat! Poznali się na licealnej imprezie
Poznaj historię miłosną byłej pary prezydenckiej.
 