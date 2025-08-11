Kevin Mglej pręży gołą klatę u boku Roxie Węgiel. Co za widoki!
Wygląda jak młody bóg?! ZDJĘCIA.
Kevin Mglej i Roxie Węgiel wybrali się na słoneczne wakacje do Chorwacji.
Para zabrała ze sobą 5-letniego pasierba piosenkarki! Syna Kevina Mgleja z pierwszego związku.
Roxie Węgiel podzieliła się kadrami z urlopu na swoim Instagramie.
Na jednym z nich zapozował z gołą klatą biznesmen i prywatnie mąż piosenkarki — Kevin Mglej.
Roxie Węgiel również pokazała na Instagramie swoje boskie ciało.
Wokalistka walczy od lat z cukrzycą typu 1. Piosenkarka w związku z tym stawia na co dzień na bardzo zdrową dietę oraz wysiłek fizyczny.
Roxie Węgiel w wolnym czasie uwielbia podróżować razem z Kevinem Mglejem.
Para chętnie zwiedza świat, ale też uwielbia być w swojej ukochanej Polsce.
Para od kiedy wzięła ślub, to jest nierozłączna. Kevin Mglej i Roxie Węgiel wspólnie pracują nad piosenkami, a także wspierają się w trudnych chwilach.
Wiara w Boga jest również ważna dla pary, która poznała się podczas mszy różańcowej.
Kevin Mglej i Roxie Węgiel wzięli ślub 25 sierpnia 2024 roku.
Para później bawiła się razem z gośćmi w w winnicy „Piwnice Półtorak” na Pogórzu Dynowskim w Witryłowie.
Para zdecydowała się wtedy na ślub kościelny, który odbył się w kościele św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni powiedziała sakramentalne “tak” Kevinowi Mglejowi.
Uroczystość miała charakter prywatny i małżeństwo świętowało w gronie najbliższych.