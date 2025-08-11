times-dark
Kozaczek
Aktualności Polscy celebryci

Kevin Mglej pręży gołą klatę u boku Roxie Węgiel. Co za widoki!

Wygląda jak młody bóg?! ZDJĘCIA.

Kevin Mglej Roksana Węgiel Roxie Węgiel
/ 11.08.2025 /
EmEl
Roxie Węgiel, fot. Instagram.

1 / 7

Kevin Mglej i Roxie Węgiel wyginają ciało na rajskich wakacjach 

Kevin Mglej i Roxie Węgiel wybrali się na słoneczne wakacje do Chorwacji. 

Para zabrała ze sobą 5-letniego pasierba piosenkarki! Syna Kevina Mgleja z pierwszego związku.

Kevin Mglej, fot. Instagram.

2 / 7

Kevin Mglej i Roxie Węgiel wyginają ciało na rajskich wakacjach 

Roxie Węgiel podzieliła się kadrami z urlopu na swoim Instagramie. 

Na jednym z nich zapozował z gołą klatą biznesmen i prywatnie mąż piosenkarki — Kevin Mglej.

Roxie Węgiel, fot. Instagram.

3 / 7

Kevin Mglej i Roxie Węgiel wyginają ciało na rajskich wakacjach 

Roxie Węgiel również pokazała na Instagramie swoje boskie ciało.

Wokalistka walczy od lat z cukrzycą typu 1. Piosenkarka w związku z tym stawia na co dzień na bardzo zdrową dietę oraz wysiłek fizyczny.

Roksana Węgiel, fot. Instagram.

4 / 7

Kevin Mglej i Roxie Węgiel wyginają ciało na rajskich wakacjach 

Roxie Węgiel w wolnym czasie uwielbia podróżować razem z Kevinem Mglejem.

Para chętnie zwiedza świat, ale też uwielbia być w swojej ukochanej Polsce.

Roksana Węgiel, Kevin Mglej, fot. Instagram.

5 / 7

Kevin Mglej i Roxie Węgiel wyginają ciało na rajskich wakacjach 

Para od kiedy wzięła ślub, to jest nierozłączna. Kevin Mglej i Roxie Węgiel wspólnie pracują nad piosenkami, a także wspierają się w trudnych chwilach. 

Wiara w Boga jest również ważna dla pary, która poznała się podczas mszy różańcowej.

Kevin Mglej, Roxie Węgiel, fot. Instagram.

6 / 7

Kevin Mglej i Roxie Węgiel wyginają ciało na rajskich wakacjach 

Kevin Mglej i Roxie Węgiel wzięli ślub 25 sierpnia 2024 roku. 

Para później bawiła się razem z gośćmi w w winnicy „Piwnice Półtorak” na Pogórzu Dynowskim w Witryłowie.

Kevin Mglej, Roxie Węgiel, fot. Instagram.

7 / 7

Kevin Mglej i Roxie Węgiel wyginają ciało na rajskich wakacjach 

Para zdecydowała się wtedy na ślub kościelny, który odbył się w kościele św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni powiedziała sakramentalne “tak” Kevinowi Mglejowi.

Uroczystość miała charakter prywatny i małżeństwo świętowało w gronie najbliższych.

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Czy Marta Nawrocka trzyma w domu broń? Oto, co ustalono
Aktualności Newsy
Marta Nawrocka
Czy Marta Nawrocka trzyma w domu broń? Oto, co ustalono
Pierwsza dama od początku roku przebywa na bezpłatnym urlopie, a teraz sprawdzono, czy ma dostęp do broni służbowej.
Internautka dogryzła Agacie Rubik: „Żeby pani babcią nie została. U was zdaje się taka tradycja…”. Odpowiedziała!
Aktualności Polscy celebryci
Agata Rubik Dzieci Gwiazd
Internautka dogryzła Agacie Rubik: „Żeby pani babcią nie została. U was zdaje się taka tradycja…”. Odpowiedziała!
Oj, te słowa pójdą jej w pięty!
Byli partnerzy znów na wojennej ścieżce. Mikołaj Krawczyk bezlitośnie o Anecie Zając
Newsy Polscy celebryci
Aneta Zając Mikołaj Krawczyk
Byli partnerzy znów na wojennej ścieżce. Mikołaj Krawczyk bezlitośnie o Anecie Zając
Aktor kolejny raz wbił szpilę byłej żonie. 
Mariola Bojarska-Ferenc pochwaliła się nagim zdjęciem z wakacji. „W obiektywie Rysia”
Aktualności Newsy
Mariola Bojarska-ferenc
Mariola Bojarska-Ferenc pochwaliła się nagim zdjęciem z wakacji. „W obiektywie Rysia”
W niedzielny poranek opublikowała odważny kadr z wypoczynku na Mazurach.
Magda Gessler wciągnięta w aferę z KPO. Restauratorka zabrała głos
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Drama Magda Gessler
Magda Gessler wciągnięta w aferę z KPO. Restauratorka zabrała głos
Nie gryzła się w język w sprawie głośnych doniesień o rzekomej dotacji dla jej lokalu „U Fukiera”.
Elżbieta Zapendowska powoli traci wzrok: „Nie widzę twarzy!”
Aktualności Polscy celebryci
Choroby Gwiazd Elżbieta Zapendowska
Elżbieta Zapendowska powoli traci wzrok: „Nie widzę twarzy!”
"To mnie wkurza potwornie" — podsumowała nauczycielka śpiewu.
Polski ceniony aktor kończy karierę po 55 latach. Wiemy, kiedy ostatni raz pojawi się na scenie
Aktualności Newsy
Polski ceniony aktor kończy karierę po 55 latach. Wiemy, kiedy ostatni raz pojawi się na scenie
Legendarny aktor szykuje wyjątkowe pożegnanie.
Plejada artystów podczas „Lata z Radiem i Telewizją Polską”! Michał Szpak z nagim torsem, Patrycja Markowska (FOTO)
Czerwony dywan Polscy celebryci
Patrycja Markowska
Plejada artystów podczas „Lata z Radiem i Telewizją Polską”! Michał Szpak z nagim torsem, Patrycja Markowska (FOTO)
Na scenie pojawili się także Dawid Kwiatkowski, Anna Rusowicz, Urszula, Feel...
Ewa Skibińska pokazała wnuczkę. Potem wyznała coś, co ściska za serce
Aktualności Newsy
Ewa Skibińska
Ewa Skibińska pokazała wnuczkę. Potem wyznała coś, co ściska za serce
Aktorka pojawiła się w "DDTVN" i opowiedziała o chwilach, które są dla niej najcenniejsze.
Weronika Rosati zachwyca w drodze do studia „DDTVN”! Stylizacja aktorki to kwintesencja miejskiej elegancji
Polscy celebryci Programy TV
Dzień Dobry Tvn Weronika Rosati
Weronika Rosati zachwyca w drodze do studia „DDTVN”! Stylizacja aktorki to kwintesencja miejskiej elegancji
Postawiła na klasyczne kolory i nieoczywiste połączenia stylu.
Marta Nawrocka złamała protokół przy stole. Ten gest pierwszej damy komentuje cała Polska (WIDEO)
Aktualności Newsy
Marta Nawrocka
Marta Nawrocka złamała protokół przy stole. Ten gest pierwszej damy komentuje cała Polska (WIDEO)
Nowa pierwsza dama już po dwóch dniach w Pałacu zaskoczyła wszystkich swoim zachowaniem.
Doda już w 2008 roku pokazała, gdzie miała facetów… Ta bluzka to hit!
Aktualności Polscy celebryci
Doda Stylizacje Gwiazd
Doda już w 2008 roku pokazała, gdzie miała facetów… Ta bluzka to hit!
Przejrzeliśmy również jej inne zabawne koszulki!
Karolina Pisarek zalała się łzami przed kamerami. Wspomniała o mamie
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Karolina Pisarek
Karolina Pisarek zalała się łzami przed kamerami. Wspomniała o mamie
Gwiazda „Top Model” wróciła pamięcią do początku swojej kariery.
Blanka Lipińska ostrzega przed Ozempicem. Pokazała twarz bez filtrów
Ciało Polscy celebryci
Blanka Lipińska
Blanka Lipińska ostrzega przed Ozempicem. Pokazała twarz bez filtrów
Celebrytka często opowiada o skutkach ubocznych leku.
Jak kiedyś wyglądała Julia Von Stein? Przeszła lifting i dziś jest nie do poznania
Polscy celebryci Uroda
Julia Von Stein
Jak kiedyś wyglądała Julia Von Stein? Przeszła lifting i dziś jest nie do poznania
Julia Von Stein jako nastolatka. Zobaczcie zdjęcia!
Anna Kalczyńska wściekła na plażowiczów: „Wkurzają mnie, jak mało co!”
Aktualności Polscy celebryci
Anna Kalczyńska Wakacje Gwiazd
Anna Kalczyńska wściekła na plażowiczów: „Wkurzają mnie, jak mało co!”
Dziennikarka nie gryzła się w język! Zobaczcie, co napisała na swoim profilu na Instagramie.
 