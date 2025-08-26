times-dark
Kozaczek
Aktualności Polscy celebryci

Kevin Mglej naprawdę się postarał! Tak zorganizował dla Roxi Węgiel 1. rocznicę ślubu

Było pięknie i romantycznie... Spójrzcie na te zdjęcia.

Kevin Mglej Roxie Węgiel
/ 26.08.2025 /
EmEl
Roxie Węgiel, Kevin Mglej, fot. Instagram.

1 / 8

Rocznica ślubu Roxie Węgiel i Kevina Mgleja 

Roxie Węgiel i Kevin Mglej są szczęśliwym małżeństwem.

Rok temu para wzięła bajkowy ślub, a ostatnio celebrowali 1. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.

Roxie Węgiel, Kevin Mglej, fot. Instagram.

2 / 8

Rocznica ślubu Roxie Węgiel i Kevina Mgleja 

Roxie Węgiel z tej okazji została zaproszona przez męża na bajkową kolację do Hotelu Bristol.

To tam w anturażu czerwonych dodatków i świec świętowała 1. rocznicę ślubu z Kevinem Mglejem.

Roxie Węgiel, Kevin Mglej, fot. Instagram.

3 / 8

Rocznica ślubu Roxie Węgiel i Kevina Mgleja 

Para zjadła kolację na dachu luksusowego hotelu.

W trakcie kolacji kosztowali różnych smakołyków, a zdjęciami z wyjątkowego dnia podzielili się w sieci.

Roxie Węgiel, Kevin Mglej, fot. Instagram.

4 / 8

Rocznica ślubu Roxie Węgiel i Kevina Mgleja 

Kevin Mglej na rocznicę ślubu wybrał luźną bluzę, na którą założył elegancką marynarkę. 

Roxie Węgiel z kolei postawiła na małą, czarną sukienką. Tego dnia uśmiech nie schodził z twarzy zakochanych małżonków!

Roxie Węgiel, Kevin Mglej, fot. Instagram.

5 / 8

Rocznica ślubu Roxie Węgiel i Kevina Mgleja 

Roxie Węgiel była przeszczęśliwa z powodu faktu, że mąż przygotował jej tak wyjątkową niespodziankę!

Roxie Węgiel, Kevin Mglej, fot. Instagram.

6 / 8

Rocznica ślubu Roxie Węgiel i Kevina Mgleja 

Piękna zastawa i romantyczne świece sprawiły, że małżeństwo bawiło się tego dnia wyśmienicie.

Roxie Węgiel, Kevin Mglej, fot. Instagram.

7 / 8

Rocznica ślubu Roxie Węgiel i Kevina Mgleja 

Kevin Mglej i Roxie Węgiel wzięli ślub 25 sierpnia 2024 roku. 

Początkowo sporo wątpliwości wśród fanów budziła spora różnica wieku między partnerami. Mężczyzna jest bowiem o osiem lat starszy od Roxie Węgiel…

Roxie Węgiel, Kevin Mglej, fot. Instagram.

8 / 8

Rocznica ślubu Roxie Węgiel i Kevina Mgleja 

Do tego fani wypominali Kevinowi Mglejowi, że ma 5-letniego syna, który jest owocem jego poprzedniego związku. 

Mimo to para nic sobie nie robi z krytyki i cieszy się swoim życiem prywatnym.

Kibicujecie Roxie Węgiel i Kevinowi Mglejowi? 

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Anna | 27 sierpnia 2025 Odpowiedz

Rozpieszcza żonę i tak powinno być. Panowie bierzcie przykład 🙂 Mój w tym roku np. zapomniał o rocznicy i jak sobie przypomniał po 2 tyg to przysłał mi pocztą kwiatową wielki bukiet… lepiej późno niż wcale.

Anonim | 26 sierpnia 2025 Odpowiedz

Co ty @ cuchidJK Z QELOMEM, NIE A E ZE TEN DZIEWCZYNA VE MA
ZAKLADAUA BUZIAKI W OON, G
U A A TES ZE WSI,

Anonim | 26 sierpnia 2025 Odpowiedz

Merci. Sam q do mi, węgiel Praga północ zobacz, wengue stąd oh cz w w, GDZYW HEH TOUS A JAKIE A Z POORAMI W DO TYLKO OEM. AGENCJA XA CHWILĘ ZA WUEẞl

POLECANE DLA CIEBIE
Lech Wałęsa przerwał milczenie! Ujawnił przyczynę hospitalizacji: „Miałem nowotwór”
Aktualności
Lech Wałęsa
Lech Wałęsa przerwał milczenie! Ujawnił przyczynę hospitalizacji: „Miałem nowotwór”
Były prezydent opowiedział o walce z chorobą.
Krystyna Janda pod ostrzałem. Otrzymała 200 tysięcy z KPO i teraz musi się tłumaczyć
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Afera Krystyna Janda
Krystyna Janda pod ostrzałem. Otrzymała 200 tysięcy z KPO i teraz musi się tłumaczyć
Fundacja aktorki znalazła się w gronie beneficjentów Krajowego Planu Odbudowy.
Polski sportowiec oskarżony o brutalny rozbój. Grozi mu do 20 lat więzienia
Aktualności Newsy
Polski sportowiec oskarżony o brutalny rozbój. Grozi mu do 20 lat więzienia
Akt oskarżenia właśnie trafił do sądu.
Gwiazdy lansują się na press day „Afryka Express”: Edyta Zając odsłania szczupły brzuch, Ewa Gawryluk całuje się na ściance…
Polscy celebryci
Afryka Express Edyta Zając
Gwiazdy lansują się na press day „Afryka Express”: Edyta Zając odsłania szczupły brzuch, Ewa Gawryluk całuje się na ściance…
Nikodem Rozbicki, Mateusz Gąsiewski i Wiktoria Gąsiewska, Karolina Woźniak i Tomasz Iwan.
Blanka Lipińska szydzi z właścicieli psów. „Niektórzy są zdrowo je*nięci”
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Blanka Lipińska
Blanka Lipińska szydzi z właścicieli psów. „Niektórzy są zdrowo je*nięci”
Pisarka w Dniu Psa wywołała kolejną kontrowersyjną dyskusję.
Romans Andrzeja Chyry z Magdaleną Cielecką zaczął się… dzięki żonie. Aktor kończy 61 lat
Gwiazdy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Andrzej Chyra Magda Cielecka
Romans Andrzeja Chyry z Magdaleną Cielecką zaczął się… dzięki żonie. Aktor kończy 61 lat
Był przykładnym mężem, potem „królem warszawskich nocy”. Przypominamy związki legendarnego aktora.
Roksana Węgiel w OGNISTEJ mini! Dała koncert – niespodziankę na evencie (FOTO)
Newsy Polscy celebryci Styl gwiazd
Moda Gwiazd Roxie Węgiel
Roksana Węgiel w OGNISTEJ mini! Dała koncert – niespodziankę na evencie (FOTO)
Od anielskiej sukni do ultrakrótkiej mini. Roxie Węgiel diametralnie zmienia wizerunek.
Huczy o reakcji Donalda Trupa na zaręczyny Taylor Swift. Internauci są zszokowani
Aktualności Newsy Zagraniczni celebryci
Donald Trump Taylor Swift
Huczy o reakcji Donalda Trupa na zaręczyny Taylor Swift. Internauci są zszokowani
Jeszcze niedawno polityk nie krył swojej niechęci do piosenkarki.
Selena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem?
Aktualności Newsy Zagraniczni celebryci Związki gwiazd
Benny Blanco Selena Gomez
Selena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem?
Benny Blanco bawił się w tym czasie w Las Vegas.
Odchudzona Kasia Niezgoda spaceruje z ukochanym po molo! Walczą o rozgłos?!
Aktualności Polscy celebryci
Katarzyna Niezgoda Paweł Markiewicz
Odchudzona Kasia Niezgoda spaceruje z ukochanym po molo! Walczą o rozgłos?!
Zakochani nie szczędzili sobie czułości! Widzowie już wkrótce zobaczą ich w show...
Liftingi gwiazd. Kosmetolog punktuje Julię Von Stein. Wspomniał też o Blance Lipińskiej!
Aktualności Polscy celebryci
Adam Piekut Blanka Lipińska
Liftingi gwiazd. Kosmetolog punktuje Julię Von Stein. Wspomniał też o Blance Lipińskiej!
"Ona miała POWIKŁANIA" — podkreślił ekspert.
Skandal podczas spektaklu Kurdej-Szatan. Nagle ktoś krzyknął: „Kiedy przeprosisz żołnierzy?!”
Aktualności Polscy celebryci
Afera Barbara Kurdej Szatan
Skandal podczas spektaklu Kurdej-Szatan. Nagle ktoś krzyknął: „Kiedy przeprosisz żołnierzy?!”
Rozpętała się prawdziwa burza...
Syn Karola Nawrockiego robi karierę w telewizji. Wiadomo ile osób śledzi jego program
Aktualności Newsy
Daniel Nawrocki
Syn Karola Nawrockiego robi karierę w telewizji. Wiadomo ile osób śledzi jego program
Jak oceniają go widzowie i co mówią statystyki?
Joanna Lazer zdradziła, jak nazwie synka. Wybrała przedziwne imiona!
Aktualności Polscy celebryci
Gwiazdy W Ciąży Joanna Lazer
Joanna Lazer zdradziła, jak nazwie synka. Wybrała przedziwne imiona!
Piosenkarka wciąż waha się nad trzema propozycjami... Są mocno oryginalne!
Rodzina próbuje wysłać Daniela Martyniuka na ODWYK! „A i tak nie dają sobie ze mną rady”
Newsy Polscy celebryci
Daniel Martyniuk
Rodzina próbuje wysłać Daniela Martyniuka na ODWYK! „A i tak nie dają sobie ze mną rady”
publikuje w sieci coraz mocniejsze oskarżenia pod adresem swojej żony.
Syn Stanisława Sojki przerwał milczenie po śmierci ojca. Te słowa mówią wszystko
Aktualności Dzieci gwiazd Newsy
Stanisław Sojka
Syn Stanisława Sojki przerwał milczenie po śmierci ojca. Te słowa mówią wszystko
Marcin Sojka pożegnał swojego tatę w krótkim, ale niezwykle wymownym wpisie.
 