Kevin Mglej naprawdę się postarał! Tak zorganizował dla Roxi Węgiel 1. rocznicę ślubu
Było pięknie i romantycznie... Spójrzcie na te zdjęcia.
1 / 8
Roxie Węgiel i Kevin Mglej są szczęśliwym małżeństwem.
Rok temu para wzięła bajkowy ślub, a ostatnio celebrowali 1. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.
2 / 8
Roxie Węgiel z tej okazji została zaproszona przez męża na bajkową kolację do Hotelu Bristol.
To tam w anturażu czerwonych dodatków i świec świętowała 1. rocznicę ślubu z Kevinem Mglejem.
3 / 8
Para zjadła kolację na dachu luksusowego hotelu.
W trakcie kolacji kosztowali różnych smakołyków, a zdjęciami z wyjątkowego dnia podzielili się w sieci.
4 / 8
Kevin Mglej na rocznicę ślubu wybrał luźną bluzę, na którą założył elegancką marynarkę.
Roxie Węgiel z kolei postawiła na małą, czarną sukienką. Tego dnia uśmiech nie schodził z twarzy zakochanych małżonków!
5 / 8
Roxie Węgiel była przeszczęśliwa z powodu faktu, że mąż przygotował jej tak wyjątkową niespodziankę!
6 / 8
Piękna zastawa i romantyczne świece sprawiły, że małżeństwo bawiło się tego dnia wyśmienicie.
7 / 8
Kevin Mglej i Roxie Węgiel wzięli ślub 25 sierpnia 2024 roku.
Początkowo sporo wątpliwości wśród fanów budziła spora różnica wieku między partnerami. Mężczyzna jest bowiem o osiem lat starszy od Roxie Węgiel…
8 / 8
Do tego fani wypominali Kevinowi Mglejowi, że ma 5-letniego syna, który jest owocem jego poprzedniego związku.
Mimo to para nic sobie nie robi z krytyki i cieszy się swoim życiem prywatnym.
Kibicujecie Roxie Węgiel i Kevinowi Mglejowi?
Anna | 27 sierpnia 2025
Rozpieszcza żonę i tak powinno być. Panowie bierzcie przykład 🙂 Mój w tym roku np. zapomniał o rocznicy i jak sobie przypomniał po 2 tyg to przysłał mi pocztą kwiatową wielki bukiet… lepiej późno niż wcale.
Anonim | 26 sierpnia 2025
Anonim | 26 sierpnia 2025
