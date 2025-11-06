Doda zaskakująco o ślubie Roxie w młodym wieku. „Każdy się z niej śmieje”. Ale słowa!
Doda od ponad dwóch dekad jest obecna w polskim show-biznesie. Wokalistka ostatnio udzieliła obszernego wywiadu dla jednego z portali, w którym szczerze wypowiedziała się na temat młodszej koleżanki po fachu — Roksany Węgiel. 25 sierpnia 2024 roku piosenkarka wzięła ślub z Kevinem Mglejem. Doda zwróciła uwagę na fakt, że artystka podjęła tę decyzję w bardzo młodym wieku. Oceniła też to, że zdecydowała się na męża z muzycznej branży.
Doda szczerze podsumowała ślub Roxie Węgiel. Podkreśliła fakt młodego wieku
Doda pojawiła się niedawno w studiu Party, gdzie udzieliła godzinnego wywiadu. Piosenkarka w trakcie rozmowy skomentowała ślub Roxie Węgiel i Kevina Mgleja. Okazuje się, że wokalistka bardzo pochwala decyzję koleżanki z branży. Uważa, że to był strzał w dziesiątkę!
Myślę, że świetną decyzję podjęła Roksana Węgiel, wychodząc za mąż. Każdy się z niej śmieje, ale tak naprawdę to jest wielka ochrona i wielka siła mieć spokój, ochronę, otulenie, czułość w postaci męża jeszcze w tak młodym wieku, bo my rzuceni na tak głębokie wody, nie mamy nikogo – zdradziła Doda w rozmowie z serwisem.
Doda zachwala Roksanę Węgiel. Ależ jej posłodziła!
Doda w dalszej części rozmowy zwróciła uwagę na fakt, że w show-biznesie warto mieć bratnią duszę, która zrozumie artystę. Później wyznała, że sama przez lata nie mogła znaleźć mężczyzny, który umiałby zrozumieć jej świat i wesprzeć ją w trudnym czasie:
Posiadanie takiej ostoi w domu, która daje poczucie bezpieczeństwa, to jest kluczowe, jeżeli chodzi o stabilną psychikę gwiazdy — podkreśliła Doda.
Roksana Węgiel jest wdzięczna za ślub z Kevinem Mglejem. Ostro skrytykowała współczesne relacje
Roxie Węgiel sama w jednej z rozmów podkreśliła, że jest bardzo wdzięczna za swojego męża. Piosenkarka dodała, że w dzisiejszych czasach trudno znaleźć miłość na całe życie. Sama zauważyła, że wokół siebie ma wiele samotnych osób, które nie mogą znaleźć miłości:
Wszystko jest u nas dobrze, jeśli chodzi o związek, ale wydaje mi się, że zaobserwowałam wiele takich przypadków, wiele takich sytuacji, gdzie w dzisiejszych czasach właśnie to w tym pokoleniu Z, ale nie tylko, ciężko jest o taką prawdziwą miłość, że te związki są bardzo powierzchowne, że niby jesteście razem, ale każdy ma gdzieś tam na boku jakieś swoje drugie życie. I dla mnie to jest bardzo takie, bardzo mną to wstrząsa — powiedziała Roxie Węgiel w rozmowie z Radiem Eska.
Obserwator | 7 listopada 2025
Ta kobieta chyba nie zauważa, że jest pierwszą, z której ludzie się śmieją :)))) po co wypowiadać się na tematy o czyimś życiu, gdy własne jest śmiechu warte? Przecież to ona pokazuje tym młodym, jak się zachowywać, ubierać (właściwie rozbierać przy byle okazji), jak być nienaturalną, sztuczną, wulgarną.