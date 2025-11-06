Doda od ponad dwóch dekad jest obecna w polskim show-biznesie. Wokalistka ostatnio udzieliła obszernego wywiadu dla jednego z portali, w którym szczerze wypowiedziała się na temat młodszej koleżanki po fachu — Roksany Węgiel. 25 sierpnia 2024 roku piosenkarka wzięła ślub z Kevinem Mglejem. Doda zwróciła uwagę na fakt, że artystka podjęła tę decyzję w bardzo młodym wieku. Oceniła też to, że zdecydowała się na męża z muzycznej branży.

Doda szczerze podsumowała ślub Roxie Węgiel. Podkreśliła fakt młodego wieku

Doda pojawiła się niedawno w studiu Party, gdzie udzieliła godzinnego wywiadu. Piosenkarka w trakcie rozmowy skomentowała ślub Roxie Węgiel i Kevina Mgleja. Okazuje się, że wokalistka bardzo pochwala decyzję koleżanki z branży. Uważa, że to był strzał w dziesiątkę!

Myślę, że świetną decyzję podjęła Roksana Węgiel, wychodząc za mąż. Każdy się z niej śmieje, ale tak naprawdę to jest wielka ochrona i wielka siła mieć spokój, ochronę, otulenie, czułość w postaci męża jeszcze w tak młodym wieku, bo my rzuceni na tak głębokie wody, nie mamy nikogo – zdradziła Doda w rozmowie z serwisem.

