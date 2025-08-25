Roxie Węgiel i Kevin Mglej świętują 1 rocznicę ślubu. Ich miłość od początku budziła kontowersje

Roksana Węgiel i Kevin Mglej poznali się w 2022 roku w studiu nagraniowym.

Z początku pracowali razem nad muzyką, jednak szybko okazało się, że łączy ich coś więcej.

,,To była taka miłość od pierwszego wejrzenia. Żadne z nas tego nie planowało, po prostu zaiskrzyło”

– wyznał Kevin.