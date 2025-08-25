Roxie Węgiel i Kevin Mglej świętują 1 rocznicę ślubu. Ich miłość od początku budziła kontowersje

times-dark
Kozaczek
Poznali się w studiu nagraniowym, a dziś są małżeństwem...

Kevin Mglej Love Story Roxie Węgiel
/ 25.08.2025 /
Marysia
Roxie Węgiel i Kevin Mglej- historia miłości źródło Instagram

Roksana Węgiel i Kevin Mglej od początku wzbudzali ogromne emocje.

Ona-  młoda gwiazda sceny muzycznej, on- starszy o 8 lat producent i ojciec kilkuletniego chłopca. Mimo krytyki i plotek ich miłość przetrwała próbę czasu, a równo rok temu  para powiedziała sobie sakramentalne „tak”.

IMG_8603

Roksana Węgiel i Kevin Mglej poznali się w 2022 roku w studiu nagraniowym.

Z początku pracowali razem nad muzyką, jednak szybko okazało się, że łączy ich coś więcej.

,,To była taka miłość od pierwszego wejrzenia. Żadne z nas tego nie planowało, po prostu zaiskrzyło”

– wyznał Kevin.

IMG_8602

Związek od samego początku budził emocje. Roxie miała wówczas 18 lat, a jej ukochany 26.

Ta różnica wieku wywołała lawinę komentarzy w mediach.

Dodatkowo Kevin jest ojcem kilkuletniego Williama z poprzedniego związku z aktorką- Malwiną Dubowską.

IMG_8601

Mimo obaw rodzice Roksany od samego początku zaakceptowali wybór córki.

,,Wspierają nas od samego początku. Kiedy moi rodzice poznali Kevina, bardzo pozytywnie zareagowali”

– przyznała wokalistka.

IMG_8600

Pierwsze wspólne zdjęcia na Instagramie pojawiły się w styczniu 2023 roku. Później para coraz odważniej pokazywała swoje szczęście- od wspólnych wakacji, przez przeprowadzkę, aż po pieska o imieniu Szafir.

IMG_8599

Gdy wydawało się, że emocje wokół ich związku nieco opadły, Roxie zaskoczyła fanów pierścionkiem zaręczynowym.

,,Kilka miesięcy temu powiedziałam „TAK”! Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko”

– napisała.

IMG_8598

Zanim Roxie i Kevin stanęli przed ołtarzem, wzięli ślub cywilny.

Stało się to w okresie, gdy wokalistka brała udział w „Tańcu z gwiazdami”. Para długo ukrywała ten fakt, a informacja wyszła na jaw dopiero później, wywołując prawdziwe poruszenie. Dla wielu fanów był to dowód, że ich relacja od początku była traktowana poważnie, a nie jako chwilowa fascynacja.

IMG_8597

Roksana postawiła na wyjątkową oprawę, jeśli chodzi o ślubne stylizacje. U boku Kevina pojawiła się w aż trzech sukniach– każda miała inny charakter i została zaprezentowana w innym momencie uroczystości.

Roksana Węgiel, Kevin Mglej, fot. Instagram.

Od roku Roksana i Kevin są małżeństwem. Ich związek, choć niełatwy i często komentowany, przeszedł próbę czasu. Para nie ukrywa, że muzyka wciąż jest tym, co ich łączy najbardziej.

scena z: Kevin Mglej, Roksana Węgiel, SK:, , fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Roksana Węgiel i Kevin Mglej źródło AKPA

Roksana Węgiel i Kevin Mglej źródło AKPA

scena z: Roksana Węgiel, Kevin Mglej, fot. Podlewski/AKPA

