Roxie Węgiel i Kevin Mglej świętują 1 rocznicę ślubu. Ich miłość od początku budziła kontowersje
Poznali się w studiu nagraniowym, a dziś są małżeństwem...
1 / 13
Roksana Węgiel i Kevin Mglej od początku wzbudzali ogromne emocje.
Ona- młoda gwiazda sceny muzycznej, on- starszy o 8 lat producent i ojciec kilkuletniego chłopca. Mimo krytyki i plotek ich miłość przetrwała próbę czasu, a równo rok temu para powiedziała sobie sakramentalne „tak”.
2 / 13
Roksana Węgiel i Kevin Mglej poznali się w 2022 roku w studiu nagraniowym.
Z początku pracowali razem nad muzyką, jednak szybko okazało się, że łączy ich coś więcej.
,,To była taka miłość od pierwszego wejrzenia. Żadne z nas tego nie planowało, po prostu zaiskrzyło”
– wyznał Kevin.
3 / 13
Związek od samego początku budził emocje. Roxie miała wówczas 18 lat, a jej ukochany 26.
Ta różnica wieku wywołała lawinę komentarzy w mediach.
Dodatkowo Kevin jest ojcem kilkuletniego Williama z poprzedniego związku z aktorką- Malwiną Dubowską.
4 / 13
Mimo obaw rodzice Roksany od samego początku zaakceptowali wybór córki.
,,Wspierają nas od samego początku. Kiedy moi rodzice poznali Kevina, bardzo pozytywnie zareagowali”
– przyznała wokalistka.
5 / 13
Pierwsze wspólne zdjęcia na Instagramie pojawiły się w styczniu 2023 roku. Później para coraz odważniej pokazywała swoje szczęście- od wspólnych wakacji, przez przeprowadzkę, aż po pieska o imieniu Szafir.
6 / 13
Gdy wydawało się, że emocje wokół ich związku nieco opadły, Roxie zaskoczyła fanów pierścionkiem zaręczynowym.
,,Kilka miesięcy temu powiedziałam „TAK”! Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko”
– napisała.
7 / 13
Zanim Roxie i Kevin stanęli przed ołtarzem, wzięli ślub cywilny.
Stało się to w okresie, gdy wokalistka brała udział w „Tańcu z gwiazdami”. Para długo ukrywała ten fakt, a informacja wyszła na jaw dopiero później, wywołując prawdziwe poruszenie. Dla wielu fanów był to dowód, że ich relacja od początku była traktowana poważnie, a nie jako chwilowa fascynacja.
8 / 13
Roksana postawiła na wyjątkową oprawę, jeśli chodzi o ślubne stylizacje. U boku Kevina pojawiła się w aż trzech sukniach– każda miała inny charakter i została zaprezentowana w innym momencie uroczystości.
9 / 13
Od roku Roksana i Kevin są małżeństwem. Ich związek, choć niełatwy i często komentowany, przeszedł próbę czasu. Para nie ukrywa, że muzyka wciąż jest tym, co ich łączy najbardziej.
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13