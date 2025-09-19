Drugi dzień Roksany Węgiel i Julii Wieniawy w Barcelonie! Ta sukienka Roxi jest jeszcze bardziej seksi
Węgiel kusi w czerwieni, a Wieniawa postawiła na słodki róż...
1 / 9
Roksana Węgiel i Julia Wieniawa zostały polskimi ambasadorkami marki Caroline Herrera.
Panie poleciały za ocean, aby z dumą reprezentować nasz kraj.
2 / 9
Pierwszego dnia obie wokalistki postawiły na uroczy róż w stylu Barbie.
Miały na sobie ciekawe sukienki, które świetnie podkreśliły ich zgrabne figury.
3 / 9
Julia Wieniawa chętnie pozowała podczas wydarzenia marki Carolina Herrera ze znanymi osobistościami.
Trzeba przyznać, że aktorka bosko wygląda w różu.
4 / 9
Do różowej sukienki Julia Wieniawa dobrała wyraziste dodatki w limonkowym kolorze.
Zmysłowe sandałki i mała torebka podkreśliły świetną stylizację.
5 / 9
Julia Wieniawa od lat jest obecna w polskim show-biznesie, więc doskonale wie, jak pozować — nawet na zagranicznych eventach…
6 / 9
Roksana Węgiel z kolei późnym wieczorem postawiła na mocno wyciętą, czerwoną kreację.
Wyglądała bosko w ognistej czerwieni, która podkreśliła jej temperament.
7 / 9
Roksana Węgiel wie, jak podgrzać temperaturę.
Nawet pozując tylko do zdjęcia na Instagramie!
8 / 9
Roksana Węgiel kusiła swoimi wdziękami przed obiektywem…
9 / 9
Roksana Węgiel zdecydowała się w sukni na wielkie rozcięcie, które odsłoniło jej szczupłe nogi.
Trudno było oderwać od nich wzrok!