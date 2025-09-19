times-dark
Kozaczek
Aktualności Polscy celebryci

Drugi dzień Roksany Węgiel i Julii Wieniawy w Barcelonie! Ta sukienka Roxi jest jeszcze bardziej seksi

Węgiel kusi w czerwieni, a Wieniawa postawiła na słodki róż...

Julia Wieniawa Roksana Węgiel Roxie Węgiel Stylizacje Gwiazd
/ 19.09.2025 /
EmEl
Roksana Węgiel, Julia Wieniawa, fot. Instagram.

1 / 9

Roksana Węgiel i Julia Wieniawa brylują za oceanem 

Roksana Węgiel i Julia Wieniawa zostały polskimi ambasadorkami marki Caroline Herrera.

Panie poleciały za ocean, aby z dumą reprezentować nasz kraj.

Roksana Węgiel, Julia Wieniawa, fot. Instagram.

2 / 9

Roksana Węgiel i Julia Wieniawa brylują za oceanem 

Pierwszego dnia obie wokalistki postawiły na uroczy róż w stylu Barbie.

Miały na sobie ciekawe sukienki, które świetnie podkreśliły ich zgrabne figury.

Julia Wieniawa, fot. Instagram.

3 / 9

Roksana Węgiel i Julia Wieniawa brylują za oceanem 

Julia Wieniawa chętnie pozowała podczas wydarzenia marki Carolina Herrera ze znanymi osobistościami.

Trzeba przyznać, że aktorka bosko wygląda w różu.

Julia Wieniawa, fot. Instagram.

4 / 9

Roksana Węgiel i Julia Wieniawa brylują za oceanem 

Do różowej sukienki Julia Wieniawa dobrała wyraziste dodatki w limonkowym kolorze. 

Zmysłowe sandałki i mała torebka podkreśliły świetną stylizację.

Julia Wieniawa, fot. Instagram.

5 / 9

Roksana Węgiel i Julia Wieniawa brylują za oceanem 

Julia Wieniawa od lat jest obecna w polskim show-biznesie, więc doskonale wie, jak pozować — nawet na zagranicznych eventach… 

Roksana Węgiel, fot. Instagram.

6 / 9

Roksana Węgiel i Julia Wieniawa brylują za oceanem 

Roksana Węgiel z kolei późnym wieczorem postawiła na mocno wyciętą, czerwoną kreację.

Wyglądała bosko w ognistej czerwieni, która podkreśliła jej temperament.

Roksana Węgiel, fot. Instagram.

7 / 9

Roksana Węgiel i Julia Wieniawa brylują za oceanem 

Roksana Węgiel wie, jak podgrzać temperaturę.

Nawet pozując tylko do zdjęcia na Instagramie!

Roksana Węgiel, fot. Instagram.

8 / 9

Roksana Węgiel i Julia Wieniawa brylują za oceanem 

Roksana Węgiel kusiła swoimi  wdziękami przed obiektywem…

Roksana Węgiel, fot. Instagram.

9 / 9

Roksana Węgiel i Julia Wieniawa brylują za oceanem 

Roksana Węgiel zdecydowała się w sukni na wielkie rozcięcie, które odsłoniło jej szczupłe nogi. 

Trudno było oderwać od nich wzrok!

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
TYLKO U NAS! Doda jest szczęśliwie zakochana? Wyjawiła, jaka jest prawda!
Aktualności Polscy celebryci
Doda TYLKO U NAS
TYLKO U NAS! Doda jest szczęśliwie zakochana? Wyjawiła, jaka jest prawda!
Takiej odpowiedzi chyba nikt się nie spodziewał!
Edyta i Ryszard Rynkowscy długo starali się o dziecko. Jego narodziny zawdzięczali szczególnym okolicznościom
Aktualności Newsy Związki gwiazd
Edyta Rynkowska Ryszard Rynkowski
Edyta i Ryszard Rynkowscy długo starali się o dziecko. Jego narodziny zawdzięczali szczególnym okolicznościom
Długo starali się o dziecko, aż wydarzyło się coś, co sami nazwali cudem.
Kayah pokazała nagranie z pogrzebu matki. Ten widok rozdziera serce!
Aktualności Polscy celebryci
Kayah Pogrzeb
Kayah pokazała nagranie z pogrzebu matki. Ten widok rozdziera serce!
Piosenkarka zamieściła w sieci przejmujące video...
Sąsiedzi są zdruzgotani nagłym odejściem Edyty Rynkowskiej: „Ostatnio rozmawialiśmy”
Aktualności Ale plota! Z życia gwiazd
Edyta Rynkowska Nie żyje
Sąsiedzi są zdruzgotani nagłym odejściem Edyty Rynkowskiej: „Ostatnio rozmawialiśmy”
"Było wszystko w porządku" - mówią sąsiedzi.
Maja Hyży non stop kłóci się w związku. To doprowadza ją do SZAŁU!
Aktualności Polscy celebryci
Maja Hyży śluby Gwiazd
Maja Hyży non stop kłóci się w związku. To doprowadza ją do SZAŁU!
Zdradziła przy okazji co ze ślubem!
17-letni syn Ryszarda Rynkowskiego pożegnał mamę. Ten gest chwyta za serce
Aktualności Newsy
Ryszard Rynkowski
17-letni syn Ryszarda Rynkowskiego pożegnał mamę. Ten gest chwyta za serce
Nastolatek opublikował zdjęcie. "Trzymaj się, jesteśmy z Tobą” - pisali poruszeni obserwatorzy.
Dzieci Pauliny Krupińskiej nie mają jeszcze telefonów, a skończyły już 8 i 10 lat!
Aktualności Polscy celebryci
Dzieci Gwiazd Paulina Krupinska
Dzieci Pauliny Krupińskiej nie mają jeszcze telefonów, a skończyły już 8 i 10 lat!
"Część rówieśników już te telefony posiada..." — wspomniała żona Karpiel-Bułecki.
Doda stanie się posiadaczką upragnionej posiadłości! „To było moim wielkim marzeniem” (WIDEO)
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Doda Dom
Doda stanie się posiadaczką upragnionej posiadłości! „To było moim wielkim marzeniem” (WIDEO)
Długo na to czekała! W końcu się dorobiła i nie ukrywa zachwytu.
Prokuratura zabrała głos po śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego. Ruszyło śledztwo
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Przyczyna śmierci Ryszard Rynkowski
Prokuratura zabrała głos po śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego. Ruszyło śledztwo
Tragiczne doniesienia z Brodnicy wstrząsnęły opinią publiczną.
Olga Frycz rozkwita w ciąży. Razem z Albertem Kosińskim udzieliła szczerego wywiadu! ZDJĘCIA
Aktualności Polscy celebryci
Albert Kosiński Ciąże Gwiazd
Olga Frycz rozkwita w ciąży. Razem z Albertem Kosińskim udzieliła szczerego wywiadu! ZDJĘCIA
Młoda mama pokazała CIĄŻOWE KRĄGŁOŚCI!
Monika Richardson o ataku dronów. Nagle padły mocne słowa o Nawrockim
Aktualności Newsy
Karol Nawrocki Monika Richardson
Monika Richardson o ataku dronów. Nagle padły mocne słowa o Nawrockim
Dziennikarka nie wierzy w bezpieczeństwo Polski i jest gotowa na najgorsze...
Doda chce obowiązkowej służby wojskowej. Wspomniała o… gejach i kobietach!
Aktualności Polscy celebryci
Doda Rosja
Doda chce obowiązkowej służby wojskowej. Wspomniała o… gejach i kobietach!
Podała ważny powód!
iPhone Air w codziennym użytkowaniu – czy daje radę?
Aktualności
Gadżety
iPhone Air w codziennym użytkowaniu – czy daje radę?
Sprawdźmy, jak iPhone Air radzi sobie w zderzeniu z wymagającą rzeczywistością!
A więc tak wyglądał miesiąc miodowy Wersow i Friza! „Nasza podróż poślubna”
Newsy Polscy celebryci
Friz Wersow
A więc tak wyglądał miesiąc miodowy Wersow i Friza! „Nasza podróż poślubna”
Podzielili się niesamowitym nagraniem z podróży.
Doda zadała szyku na wernisażu. Obrazy inspirowane artystką!
Polscy celebryci
Doda
Doda zadała szyku na wernisażu. Obrazy inspirowane artystką!
Koronkowe spodnie i czarna marynarka przyciągnęły uwagę!
Barbara Bursztynowicz pokazała dorosłą córkę. Oto Małgorzata Bursztynowicz!
Aktualności Polscy celebryci
Barbara Bursztynowicz Dzieci Gwiazd
Barbara Bursztynowicz pokazała dorosłą córkę. Oto Małgorzata Bursztynowicz!
Spójrzcie tylko, jak wygląda. Wyrosła na piękną brunetkę.
 