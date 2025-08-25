Roxie Węgiel od lat łączy karierę muzyczną z wiarą, której się nie wstydzi. Pojawiła się na imprezie modlitewnej ,,ChwałaMu”, gdzie jak podkreślił jej mąż Kevin Mglej- śpiewała na ,,chwałę Bożą”. Uwagę przyciągał nie tylko jej występ, ale i stylizacja…

24 sierpnia w Atlas Arenie odbyło się muzyczne wydarzenie ,,ChwałaMu” , w którym wzięła udział Roksana Węgiel. Organizatorzy zapowiadali ją jako głos, który porusza miliony i artystkę oddaną Bogu. Roxie wystąpiła w białej, długiej sukni, prezentując się iście anielsko.

Piosenkarka nie ukrywa, że w swoim młodym życiu miała trudniejsze momenty.

Miałam okazję zejść na złą drogę- napisała na Instagramie po wydarzeniu.

Podziękowała również za wsparcie i możliwość występu w tak ważnym dla niej momencie.

Na Instagramie zabrał głos mąż piosenkarki- Kevin Mglej.

Czy można zaśpiewać na Atlas Arenie, śpiewając na chwałę Bożą? Można. Super było widzieć tak dużo młodych osób. Takie dni przemieniają serce.

Występ miał miejsce dzień przed rocznicą ich ślubu kościelnego. Co ciekawe, na codzień Roxie wybiera zupełnie inne stylizacje– od kusych szortów, przez bikini, po skąpe kreacje sceniczne. Ten kontrast nie wszystkim fanom się podoba, ale większość nie kryje zachwytu nad jej wszechstronnością.

