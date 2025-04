Ida Nowakowska zyskała szeroką popularność za sprawą roli prowadzącej w programie porannym TVP „Pytanie na śniadanie”. Pracowała tam od 2019 do 2023 roku. Oprócz tego była także prowadzącą formatów rozrywkowych, takich jak: „The Voice of Poland”, „Bake Off Junior”, „You Can Dance – Nowa generacja”, czy też „Szlak Nadziei”. Nie wszyscy wiedzą, że oprócz pracy prezenterki Ida Nowakowska jest także profesjonalną i utytułowaną tancerką nowoczesną. Ostatnio dała popis swoich umiejętności dzień po pogrzebie Papieża Franciszka. Zdobyła się na piękny gest.

Ida Nowakowska zatańczyła poruszające tango. Zrobiła to w intecji Papieża Franciszka

Prezenterka telewizyjna i aktorka jest osobą głęboko wierzącą. Wielokrotnie zabierała głos publicznie w sprawach chrztu, czy też komunii świętej. Oddana katoliczka chętnie dzieli się z fanami zdjęciami sprzed kościoła, czy też podczas ważnych uroczystości patriotycznych. Ostatnio pochwaliła się nagraniem, na którym widać, jak tańczy tango argentyńskie. Zrobiła to w hołdzie Papieżowi Franciszkowi, który był z pochodzenia Argentyńczykiem, a tango było jego ulubionym tańcem:

Papież Franciszek kochał tango i Astora Piazzollę… To fragment mojej tanecznej modlitwy za jego duszę w Watykanie — podsumowała Ida Nowakowska w opisie pod nagraniem na Instagramie.

