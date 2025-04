Śmierć papieża Franciszka poruszyła cały świat. W Watykanie trwają uroczystości pogrzebowe, które miały być czasem skupienia i zadumy. Niestety – nie wszyscy podeszli do sprawy z powagą. Pod trumną zapanowała atmosfera, której nikt się nie spodziewał.

Trumna papieża Franciszka wystawiona, a pod nią… dantejskie sceny

Wystawienie ciała papieża Franciszka w bazylice św. Piotra miało być ostatnią okazją, by wierni mogli pożegnać duchowego przywódcę. Watykan zadbał o odpowiednią oprawę – barierki, odległość, przestrzeń do modlitwy. Ale wystarczyło kilka godzin, by atmosfera uroczystości zaczęła przypominać… happening.

Tłumy turystów i pielgrzymów ustawiały się w długiej kolejce, by choć przez chwilę stanąć przed trumną. Problem w tym, że wielu z nich bardziej niż duchowe przeżycie interesowało… idealne zdjęcie. Trumna została ustawiona tak, że twarz papieża trudno było dostrzec – dlatego ludzie zaczęli masowo unosić telefony nad głowami, próbując uchwycić dobre ujęcie. Momentami wyglądało to jak las wyciągniętych rąk, wśród których ciężko było dostrzec cokolwiek innego.

Dziennikarze obecni na miejscu relacjonowali, że część odwiedzających robiła sobie wręcz selfie z trumną w tle. „Po wyjściu z bazyliki ludzie siadali na murkach i pokazywali sobie nawzajem zdjęcia” – relacjonowała dziennikarka Faktu. Nie zabrakło też pośpiechu i przepychanek – wielu pielgrzymów, nie czekając na zakończenie modlitw, ruszyło w stronę wejścia, by „załapać się” na moment, zanim trumna zostanie zamknięta.

Według relacji obecnych na miejscu reporterów, dla niektórych obecność w bazylice bardziej przypominała punkt programu wycieczki niż poważne pożegnanie.

Przykro to mówić, ale wyglądało to momentami jak turystyczna atrakcja– słyszymy.

W sobotę odbędzie się uroczysta msza pożegnalna na Placu Świętego Piotra. Trumna zostanie zamknięta i przeniesiona do wybranej przez papieża bazyliki Santa Maria Maggiore. Tymczasem pytania o granice zachowania wiernych w dobie smartfonów i relacji na żywo pozostają bez odpowiedzi.