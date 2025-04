Tak jak każdemu katolikowi, jest mi przykro, bo to jest głowa Kościoła katolickiego. Namiestnik Jezusa Chrystusa, więc jest mi naprawdę przykro. Oczywiście modlę się za Papieża Franciszka i zachęcam do tego, żebyśmy wszyscy modlili się za niego, bo to jest teraz najważniejsze — podkreślił Piotr Mróz.

Później odniósł się także do słynnej przepowiedni Nostradamusa, która w ostatnich dniach opanowała cały internet. Według jego słów po śmierci „najstarszego z papieży” głową kościoła katolickiego zostanie czarny papież, co może być interpretowane, że zostanie nim czarnoskóry duchowny, albo według innych teorii — przyjdzie na ziemię Antychryst, który będzie zwiastował koniec świata. Piotr Mróz w rozmowie z Kozaczkiem podkreślił, że jest daleki od tego typu przepowiedni i kompletnie w to nie wierzy…

Jeżeli chodzi o jakiekolwiek przepowiednie, to jest magia. To jest okultyzm. Ja w takie rzeczy kompletnie nie wierzę. To się kłóci z wiarą i nie ma z nią nic wspólnego. To są jakieś zabobony. Poza tym w historii świata coś takiego może się wydarzyć, że czarnoskóry mężczyzna zostanie papieżem. Jeżeli ja dzisiaj przepowiem, że za 500 lat w maju spadnie śnieg, to żadna przepowiednia. Taka sytuacja może się wydarzyć. Ja w takie rzeczy nie wierzę. Jeżeli ktoś wierzy, to jego sprawa, ale nie szukajmy teraz jakichś teorii spiskowych, tylko módlmy się za papieża — zakończył Piotr Mróz.

