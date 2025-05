Gdzie zamieszka nowy papież Leon XIV? Luksusy czy prostota?

Gdzie zamieszka Leon XIV?

Wczoraj (8 maja) świat i wierni kościoła katolickiego wreszcie poznali następcę Franciszka. Nowym papieżem kościoła katolickiego został 69-letni Robert Prevost, który przyjął imię Leon XIV. To amerykański duchowny rzymskokatolicki, augustianin, a także doktor prawa kanonicznego, który śluby zakonne przyjął w latach 80.

Choć wybór nowego zwierzchnika kościoła jest tym na co wszyscy czekali, to przed nami jeszcze jedna, kluczowa decyzja, która tym razem spoczywa w rękach papieża. Leon XIV będzie musiał wybrać swoją rezydencję, która nie tylko odnosi się do osobistych preferencji, ale również jest znakiem, w jaki sposób będzie chciał prowadzić swoją posługę.