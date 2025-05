Za nami półfinał 16. edycji „Tańca z Gwiazdami”, a emocje są coraz większe. Podczas ubiegłego odcinka na widowni zasiadła Olga Frycz, która prywatnie jest narzeczoną jednego z tancerzy i finalistów programu. W rozmowie z naszą redakcją aktorka odniosła się do zazdrości o Alberta oraz zdradziła, z kim widziałaby go w kolejnych edycjach.

Po występie Kaczorowskiej i Gurłacza w ,,TzG” widzowie nie mają wątpliwości… W sieci zawrzało!

To już ostatnia prosta na drodze po wielkie zwycięstwo. W przedostatnim odcinku 16. edycji „Tańca z gwiazdami” o miejsce w ścisłym finale rywalizowały cztery pary, które zaprezentowały po dwie choreografie, a także pojawiły się solowe popisy gwiazd. Po ogłoszeniu wyników okazało się, że o kryształową kulę i nagrodę pieniężną powalczą: Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska, Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke oraz Adrianna Borek i Albert Kosiński.

Teraz w rozmowie z nasza redakcją Olga Frycz, czyli narzeczona Alberta Kosińskiego zdradziła, czy jest zazdrosna o partnerki taneczne swojego ukochanego. Jak się okazuje, choć sama nie jest zainteresowana udziałem w programie, to bardzo mu kibicuje.

Absolutnie nie. Zawsze będę wspierała jego i jego taneczne partnerki. Zawsze będę trzymać kciuki, zawsze będę wspierać, zawsze będę stać gdzieś tam z boku. To jest Alberta praca więc, jakby to jest naturalne, że tyle czasu też spędza na salach treningowych – powiedziała aktorka.

Kulisy „Tańca z Gwiazdami”. Na widownię zawitał Jan Frycz!

Frycz zdradziła również, że z Albertem poznali się właśnie na sali tanecznej i od tamtej pory ich relacja kwitnie. Aktorka przyznała również, że sama uczyła się pod jego okiem tańca, jednak teraz tancerz nie ma dla niej czasu ze względu na udział w programie.

My się w ogóle poznaliśmy na sali tanecznej, ale to było dawno temu. Teraz Albert nie ma czasu dla mnie. Zresztą szczerze mówiąc, jak zobaczyłam jaki taniec jest trudny. Ja w ogóle byłam święcie przekonana, że się urodziłam do tego, żeby tańczyć sambę (…). A jak zaczęłam wchodzić głębiej i głębiej w te techniki, to jest tak potwornie trudny taniec, ale w ogóle taniec towarzyski jest tak trudny (…). Tańczyliśmy kiedyś, być może wrócimy do tych treningów, ale na razie Albert skupia się na „Tańcu z Gwiazdami” – wyznała Frycz.