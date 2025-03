Za nami 5. odcinek 16. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Tym razem tanerze i uczestnicy zapewnili widzom show, gdzie motywem przewodnim były rytmy disco polo. Tego wieczoru uwagę nie tylko przyciągnęły taneczne popisy, ale również ostra dyskusja pomiędzy Agnieszką Kaczorowską i Dodą.

Samba Kaczorowskiej i Gurłacza wzbudziła kontrowersje. Internauci: ,,Klei się, obłapia, aż niesmaczne”

Doda, choć wielokrotnie dostawała propozycję uczestnictwa w „Tańcu z Gwiazdami”, za każdym razem odmawia udziału w tanecznym show. Choć artystka nie widzi się w roli uczestnika to bardzo chętnie i często zasiada w pierwszym rzędzie na widowni.

„TzG” w stylu DISCO. Na widowni Doda, odchudzona Aneta Zając, Michał Kassin ze złamaną stopą…

Tym razem uwagę widzów i fotoreporterów zwróciła dość ekspresyjna dyskusja Rabczewskiej z Kaczorowską. Panie dotychczas raczej nie były widywane w swoim towarzystwie, stąd pojawiły się różne spekulacje. Nie trzeba było jednak długo czekać, a sama wokalistka opublikowała TikToka z tancerką, jak dyskutują.

Dla mnie on jest, ku**a, zerem, zwykłym dnem. No ku**a, po prostu idiotą. Porównując to, co ja robię, to co robi ten, ku**a, szczaw po***any, nie ma żadnego porównania. C**j mu w d**ę – słyszymy podłożony głos na nagraniu.