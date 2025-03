Wojtek Kucina i Doda jakiś czas temu znaleźli się na językach, po tym jak piosenkarka skomplementowała tancerza i zasugerowała, że ten robi na niej wrażenie. Teraz w rozmowie z naszą redakcją Wojtek przyznał się, że miał okazję spędzić z nią chwilę czasu, porozmawiać, a nawet zrobili sobie zdjęcie.

Wojtek Kucina i Ola Filipek o Dodzie

Za nami kolejny odcinek „Tańca z gwiazdami”. Tym razem tancerze mieli okazję zaprezentować swoje taneczne umiejętności w rytmach dico polo. Warto dodać, że na widowni po raz kolejny zjawiła się Doda. Choć wielokrotnie dostawała propozycję uczestnictwa w programie, to nie widzi się w roli uczestnika, ale za to bardzo chętnie podziwia taneczne show.

Nie da ukryć, że wśród tancerzy, faworytem Dody jest Wojtek Kucina. Wszystko zaczęło się od tego, że w poprzednim sezonie piosenkarka powiedziała, że spodobał się jej, mówiąc: „Julia Żugaj też rewelacyjnego ma tego Wojtka. OMG”. Natomiast podczas ostatniego finału widzieliśmy jak wokalistka z publiczności macha Kucinie przesyła mu całusy i znak serduszka.

Od tamtej pory na temat ich relacji jest sporo spekulacji. Teraz w wywiadzie z naszą redakcją Wojtek i Ola Filipek, którym udało się dostać przepustkę do kolejnego etapu, powiedzieli kilka słów na temat Dody. Wojtek przyznał się, że to piosenkarka zmotywowała go, żeby dać z siebie jak najwięcej i zdradził, że miał okazję z nią porozmawiać i zrobić sobie wspólne zdjęcie.

Doda mnie bardzo zmotywowała i zmobilizowała, żebym dał nawet z siebie 200 procent, a nie 100 procent tak jak zawsze. A dzisiaj miałem nawet przyjemność zrobić sobie z nią zdjęcie (…). To była taka szybka akcja – powiedział zadowolony Wojtek Kucina.

Taneczna partnerka Kuciny natomiast zachęciła Dodę do udziału w programie, zapewniając, że Wojtek na nią czeka. Na koniec dodała, że czeka ich jeszcze jedna rozmowa z Dodą, aby ta na nich głosowała.

Doda, czekamy na Ciebie w kolejnej edycji. Wojtek jest gotowy, żeby zabrać Cię na parkiecie do gwiazd (…). Coś czuję, że Wojtek wywoła to zdjęcie i powiesi sobie nad łóżkiem (…). Chcieliśmy namówić Dodę, żeby na nas głosowała, ale nie zdążyliśmy, więc mamy nadzieję, że ta rozmowa jeszcze przed nami. Doda para numer 11, dziękujemy – mówiła Ola Filipek.

Doda po zakończonym odcinku udostępniła także na swoim Instastories zdjęcie z Kuciną, o którym tak rozprawiał zachwycony tancerz. Artystka fotografię podpisała „Kuszą mnie”. Ciekawe co dokładnie miała na myśli?