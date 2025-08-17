times-dark
Kozaczek
Natasza Urbańska kończy 48 lat. Poszukaliśmy jej naprawdę stare zdjęcia

Spójrzcie, jak kiedyś wyglądała... Co za uroda!

Metamorfozy Gwiazd Natasza Urbańska
17.08.2025
EmEl

1 / 15

Metamorfozy Nataszy Urbańskiej 

17 sierpnia 2025 roku Natasza Urbańska kończy 48 lat. Postanowiliśmy z tej okazji sprawdzić, jak gwiazda się zmieniała na przestrzeni lat. 

Natasza Urbańska, fot. Instagram.

2 / 15

Metamorfozy Nataszy Urbańskiej 

Natasza Urbańska przez lata jako młoda dziewczynka trenowała gimnastykę artystyczną.

Miała w tej dziedzinie sporo nagród i wyróżnień.

Natasza Urbańska, fot. Instagram.

3 / 15

Metamorfozy Nataszy Urbańskiej 

Później rozpoczęła współpracę z teatrem Studio Buffo w 1993 roku. Na początku pracowała tam jako tancerka. 

Dopiero z czasem po latach ćwiczenia głosu dostała wymarzoną rolę — Anki w kultowym musicalu Metro.

Natasza Urbańska, fot. AKPA.

4 / 15

Metamorfozy Nataszy Urbańskiej 

Kobieta z młodzieńczej, nieśmiałej tancerki zmieniła się na pewną siebie artystkę, która nie boi się eksperymentów i nie daje się zaszufladkować.

Natasza Urbańska, fot. AKPA.

5 / 15

Metamorfozy Nataszy Urbańskiej 

Natasza Urbańska, gdy zaczynała karierę, to stawiała na prosty i stonowany wizerunek.

Królowały wtedy w jej stylu minimalizm i minimum makijażu. Zamiast tego

Natasza Urbańska, fot. AKPA.

6 / 15

Metamorfozy Nataszy Urbańskiej 

Dopiero z czasem Natasza Urbańska zaczęła rozumieć, że wyrazisty wizerunek podbija wartość marki osobistej.

To właśnie wtedy zaczęła eksperymentować i rozjaśniać włosy. Oprócz tego zainwestowała także w ciekawe, nowoczesne kreacje, które podkręcały jej urodę.

Natasza Urbańska, Janusz Józefowicz, fot. AKPA.

7 / 15

Metamorfozy Nataszy Urbańskiej 

Jednak od samego początku nie mniej niż jej sukcesy zawodowe szum wzbudzał związek ze starszym o 18 lat reżyserem — Januszem Józefowiczem. 

Para zaczęła się spotykać, gdy Natasza Urbańska miała zaledwie 15 lat, a mężczyzna… 33! Ich relacja jednak przetrwała próbę czasu i para jest ze sobą od blisko 17 lat.

Natasza Urbańska, Janusz Józefowicz, fot. AKPA.

8 / 15

Metamorfozy Nataszy Urbańskiej 

Natasza Urbańska na przestrzeni czasu eksperymentowała mocno z wizerunkiem.

Do jej najbardziej zapamiętywalnych należał ten z programu „Bitwa na głosy”, gdzie trenowała swoich podopiecznych w talent show TVP.

Natasza Urbańska, fot. AKPA.

9 / 15

Metamorfozy Nataszy Urbańskiej 

Później Natasza Urbańska wróciła do tego, co zawsze było jej najbliższego, czyli do stylu kobiecej delikatności.

Aktorka i wokalistka stawiała na delikatne oraz zwiewne kreacje, które podkreślały jej naturalność i dziewczęcość.

Natasza Urbańska, fot. AKPA.

10 / 15

Metamorfozy Nataszy Urbańskiej 

Natasza Urbańska w „Tańcu z gwiazdami” również zaczęła bawić się modą, co wyszło jej zdecydowanie na plus.

Wokalistka w błyszczących cekinach świetnie prezentowała się na parkiecie.

Natasza Urbańska, fot. AKPA.

11 / 15

Metamorfozy Nataszy Urbańskiej 

Sporym szokiem dla fanów była rola Poli Negri, która Natasza Urbańska zagrała w musicalu „Polita”. 

Jedni krytycy byli zachwyceni jej kreacją aktorską, a inni zarzucali jej sztuczność. Mimo to obok jej roli z pewnością nie dało się przejść obojętnie…

Natasza Urbańska, fot. AKPA.

12 / 15

Metamorfozy Nataszy Urbańskiej 

Natasza Urbańska w 2011 roku, podczas 13. edycji „Taniec z gwiazdami”, współprowadziła show razem z Piotrem Gąsowskim.

To właśnie wtedy na scenie można było zaobserwować jej styl i grację w świetnie dobranych sukniach podkreślających jej atuty.

Natasza Urbańska, fot. AKPA.

13 / 15

Metamorfozy Nataszy Urbańskiej 

Natasza Urbańska za namową innych i słysząc wiele pochwał pod adresem swojego stylu zdecydowała się założyć markę odzieżową Muses. 

Niestety z marnym skutkiem, ponieważ dość szybko pod falą krytyki artystka zamknęła brand.

Natasza Urbańska, fot. AKPA.

14 / 15

Metamorfozy Nataszy Urbańskiej 

Dziś Natasza Urbańska ma zupełnie inny wizerunek. Wie, że w 2025 roku, żeby osiągnąć sukces w show-biznesie, to trzeba się wyróżniać na tle innych. 

Wokalistka w związku z tym stawia na włosy w ognistym kolorze i stylizacje łamiące konwencje tego, co kobiece i męskie.

Natasza Urbańska, fot. AKPA.

15 / 15

Metamorfozy Nataszy Urbańskiej 

Największym zaskoczeniem była jej stylizacja na evencie — See Bloggers. 

To właśnie wtedy tancerka i piosenkarka pojawiła się w czerwonym, wzorzystym kombinezonie, który dopełniła skórzaną bomberką.

To był strzał w dziesiątkę i z przyjemnością będziemy oglądać odważne stylizacje Nataszy Urbańskiej w przyszłości! 

Anonim | 17 sierpnia 2025 Odpowiedz

Anonim | 17 sierpnia 2025 Odpowiedz

Kobieta | 17 sierpnia 2025 Odpowiedz

Wiek działa na jej korzysc

