Natasza Urbańska kończy 48 lat. Poszukaliśmy jej naprawdę stare zdjęcia
Spójrzcie, jak kiedyś wyglądała... Co za uroda!
17 sierpnia 2025 roku Natasza Urbańska kończy 48 lat. Postanowiliśmy z tej okazji sprawdzić, jak gwiazda się zmieniała na przestrzeni lat.
Natasza Urbańska przez lata jako młoda dziewczynka trenowała gimnastykę artystyczną.
Miała w tej dziedzinie sporo nagród i wyróżnień.
Później rozpoczęła współpracę z teatrem Studio Buffo w 1993 roku. Na początku pracowała tam jako tancerka.
Dopiero z czasem po latach ćwiczenia głosu dostała wymarzoną rolę — Anki w kultowym musicalu Metro.
Kobieta z młodzieńczej, nieśmiałej tancerki zmieniła się na pewną siebie artystkę, która nie boi się eksperymentów i nie daje się zaszufladkować.
Natasza Urbańska, gdy zaczynała karierę, to stawiała na prosty i stonowany wizerunek.
Królowały wtedy w jej stylu minimalizm i minimum makijażu. Zamiast tego
Dopiero z czasem Natasza Urbańska zaczęła rozumieć, że wyrazisty wizerunek podbija wartość marki osobistej.
To właśnie wtedy zaczęła eksperymentować i rozjaśniać włosy. Oprócz tego zainwestowała także w ciekawe, nowoczesne kreacje, które podkręcały jej urodę.
Jednak od samego początku nie mniej niż jej sukcesy zawodowe szum wzbudzał związek ze starszym o 18 lat reżyserem — Januszem Józefowiczem.
Para zaczęła się spotykać, gdy Natasza Urbańska miała zaledwie 15 lat, a mężczyzna… 33! Ich relacja jednak przetrwała próbę czasu i para jest ze sobą od blisko 17 lat.
Natasza Urbańska na przestrzeni czasu eksperymentowała mocno z wizerunkiem.
Do jej najbardziej zapamiętywalnych należał ten z programu „Bitwa na głosy”, gdzie trenowała swoich podopiecznych w talent show TVP.
Później Natasza Urbańska wróciła do tego, co zawsze było jej najbliższego, czyli do stylu kobiecej delikatności.
Aktorka i wokalistka stawiała na delikatne oraz zwiewne kreacje, które podkreślały jej naturalność i dziewczęcość.
Natasza Urbańska w „Tańcu z gwiazdami” również zaczęła bawić się modą, co wyszło jej zdecydowanie na plus.
Wokalistka w błyszczących cekinach świetnie prezentowała się na parkiecie.
Sporym szokiem dla fanów była rola Poli Negri, która Natasza Urbańska zagrała w musicalu „Polita”.
Jedni krytycy byli zachwyceni jej kreacją aktorską, a inni zarzucali jej sztuczność. Mimo to obok jej roli z pewnością nie dało się przejść obojętnie…
Natasza Urbańska w 2011 roku, podczas 13. edycji „Taniec z gwiazdami”, współprowadziła show razem z Piotrem Gąsowskim.
To właśnie wtedy na scenie można było zaobserwować jej styl i grację w świetnie dobranych sukniach podkreślających jej atuty.
Natasza Urbańska za namową innych i słysząc wiele pochwał pod adresem swojego stylu zdecydowała się założyć markę odzieżową Muses.
Niestety z marnym skutkiem, ponieważ dość szybko pod falą krytyki artystka zamknęła brand.
Dziś Natasza Urbańska ma zupełnie inny wizerunek. Wie, że w 2025 roku, żeby osiągnąć sukces w show-biznesie, to trzeba się wyróżniać na tle innych.
Wokalistka w związku z tym stawia na włosy w ognistym kolorze i stylizacje łamiące konwencje tego, co kobiece i męskie.
Największym zaskoczeniem była jej stylizacja na evencie — See Bloggers.
To właśnie wtedy tancerka i piosenkarka pojawiła się w czerwonym, wzorzystym kombinezonie, który dopełniła skórzaną bomberką.
To był strzał w dziesiątkę i z przyjemnością będziemy oglądać odważne stylizacje Nataszy Urbańskiej w przyszłości!
Anonim | 17 sierpnia 2025
Anonim | 17 sierpnia 2025
Kobieta | 17 sierpnia 2025
Wiek działa na jej korzysc