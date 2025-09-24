Natasza Urbańska drży na myśl o przyszłość córki! „To nie jest łatwe…”
Wokalistkę szczególnie dręczy jedna myśl...
Natasza Urbańska od lat jest obecna w polskim show-biznesie. Początkowo jej postać wzbudzała wiele kontrowersji za sprawą związku ze starszym o 18 lat reżyserem teatralnym — Januszem Józefowiczem. Po latach para jednak udowodniła, że jest stała w uczuciach i niedawno świętowali 17. rocznicę ślubu. Małżeństwo doczekało się narodzin jedynej córki — Kaliny, która ma obecnie 17 lat. Niestety, ale w ostatnim czasie Natasza Urbańska drży na myśl o przyszłość córki…
Natasza Urbańska wciąż martwi się o przyszłość córki. Jedna rzecz ciągle ją męczy!
Natasza Urbańska ma bardzo bliski kontakt ze swoją córką — Kaliną Józefowicz. Matkę i córkę łączy bliska więź i miłość do sztuki. Wokalistka i aktorka zastanawia się teraz nad planami na przyszłość córki, ponieważ w tym roku Kalina skończyła 17 lat. Już niedługo pociecha rodziców wyfrunie na świat, więc nic w tym dziwnego, że jest to dla Urbańskiej bardzo trudny czas…
Zaraz pójdzie w świat, ale nasza bliskość zostanie. Mam z nią taką samą relację, jaką miałam ze swoim tatą. Wiem, jakie to ważne, wiem, jak on przeżywał moje wyfrunięcie z gniazda i wiem, że nie jest to łatwe — powiedziała w rozmowie z „Życiem na gorąco”.
Obawy Nataszy Urbańskiej jednak może ostudzić fakt, że jej córka jest bardzo zdolna. Mimo młodego wieku Kalina Józefowicz ma już sporo artystycznych osiągnięć na swoim koncie. Nie jest także sama, ponieważ jej serce jest zajęte przez aktora młodego pokolenia — Jakuba Rutkowskiego:
Chodzę do Szkoły Filmowej w Warszawie, od lat uczęszczam do Studia Muzycznego Metro. Aktualnie przygotowuję się do roli Julii w musicalu „Romeo i Julia”. Gram też w „Metrze” — zdradziła kulisy swojej kariery Kalina Józefowicz w rozmowie z gazetą.