Natasza Urbańska od lat jest obecna w polskim show-biznesie. Początkowo jej postać wzbudzała wiele kontrowersji za sprawą związku ze starszym o 18 lat reżyserem teatralnym — Januszem Józefowiczem. Po latach para jednak udowodniła, że jest stała w uczuciach i niedawno świętowali 17. rocznicę ślubu. Małżeństwo doczekało się narodzin jedynej córki — Kaliny, która ma obecnie 17 lat. Niestety, ale w ostatnim czasie Natasza Urbańska drży na myśl o przyszłość córki…

Natasza Urbańska ma bardzo bliski kontakt ze swoją córką — Kaliną Józefowicz. Matkę i córkę łączy bliska więź i miłość do sztuki. Wokalistka i aktorka zastanawia się teraz nad planami na przyszłość córki, ponieważ w tym roku Kalina skończyła 17 lat. Już niedługo pociecha rodziców wyfrunie na świat, więc nic w tym dziwnego, że jest to dla Urbańskiej bardzo trudny czas…

Zaraz pójdzie w świat, ale nasza bliskość zostanie. Mam z nią taką samą relację, jaką miałam ze swoim tatą. Wiem, jakie to ważne, wiem, jak on przeżywał moje wyfrunięcie z gniazda i wiem, że nie jest to łatwe — powiedziała w rozmowie z „Życiem na gorąco”.

