Od „Perfekcyjnej Pani Domu” po wielką karierę! Oto wszystkie programowe oblicza Małgorzaty Rozenek-Majdan

Tak zmieniały się programy Małgorzaty Rozenek-Majdan na przestrzeni lat.

Małgorzata Rozenek-majdan Radosław Majdan
/ 06.09.2025 /
Aurora
Małgorzata Rozenek-Majdan źródło AKPA

1 / 13

Perfekcyjna Pani Domu

Pierwszy i przełomowy program Małgorzaty Rozenek. Format oparty na brytyjskim „How Clean Is Your House?”. Uczestniczki (często osoby, które miały problem z utrzymaniem porządku) otrzymywały od prowadzącej wskazówki dotyczące sprzątania, organizacji przestrzeni i codziennych obowiązków. Rozenek uczyła zasad prowadzenia domu i wdrażała w życie praktyczne porady. To dzięki temu show zyskała przydomek „Perfekcyjna Pani Domu”.

Małgorzata Rozenek-Majdan źródło AKPA

2 / 13

Piekielny Hotel

To polska adaptacja formatu „Hotel Hell” Gordona Ramsaya. Rozenek odwiedzała hotele w złym stanie, źle zarządzane, z problemami finansowymi i niskim standardem usług. Jej zadaniem było doradzenie właścicielom, przeprowadzenie remontów i szkolenie obsługi, aby obiekt mógł odzyskać gości. Program miał charakter reality-show i poradnikowy.

Małgorzata Rozenek-Majdan źródło AKPA

3 / 13

Projekt Lady

Reality-show, w którym młode kobiety z trudną przeszłością lub kontrowersyjnym stylem życia trafiały do pałacu pod opiekę mentorek. Podczas kilkutygodniowego pobytu uczyły się manier, etykiety, elegancji i samodyscypliny. Rozenek pełniła rolę przewodniczki. Motywowała uczestniczki, komentowała ich postępy i nadzorowała zadania.

Małgorzata Rozenek-Majdan źródło AKPA

4 / 13

Dzień Dobry TVN

Małgorzata Rozenek dołączyła jako współprowadząca porannego programu śniadaniowego. W duecie z Krzysztofem Skórzyńskim prowadziła rozmowy z gośćmi, materiały lifestylowe, relacje na żywo oraz segmenty rozrywkowe. Jej obecność w formacie miała odświeżyć wizerunek show i przyciągnąć młodszych widzów.

Małgorzata Rozenek-Majdan-min źródło AKPA

5 / 13

W dobrym stylu

Program poradnikowy poświęcony tematyce lifestyle’owej. Od mody i urody, przez zdrowie i kuchnię, aż po aranżację wnętrz. Małgorzata Rozenek prezentowała w nim produkty, rozwiązania i inspiracje, które miały pomóc widzom żyć „w dobrym stylu”.

Małgorzata Rozenek-Majdan-min źródło AKPA

6 / 13

Warsztat urody

Cykl poświęcony pielęgnacji i kosmetyce. Małgorzata Rozenek pokazywała, jak dbać o urodę, testowała zabiegi kosmetyczne i prezentowała praktyczne wskazówki dotyczące makijażu czy pielęgnacji skóry. Program miał charakter lekko edukacyjny, skierowany głównie do kobiet.

Małgorzata Rozenek-Majdan-min źródło AKPA

7 / 13

Poczuj się jak Małgosia Rozenek

Reality-show, w którym uczestniczki mogły na własnej skórze sprawdzić, jak wygląda życie „perfekcyjnej”. Kobiety próbowały dostosować się do rytmu dnia i nawyków Małgorzaty Rozenek. Od diety, przez ćwiczenia, po sposób organizacji obowiązków domowych. Program łączył elementy lifestyle’u i rozrywki.

Małgorzata Rozenek-Majdan-min źródło AKPA

8 / 13

Rozenek cudnie chudnie

Program o odchudzaniu i zdrowym trybie życia. Małgorzata Rozenek wraz ze specjalistami (dietetykami, trenerami) starała się schudnąć po ciąży, zmieniając nawyki żywieniowe i styl życia. Dzieliła się swoimi doświadczeniami związanymi z dietą i aktywnością fizyczną.

Małgorzata Rozenek-Majdan-min źródło AKPA

9 / 13

Pokonaj mnie, jeśli potrafisz

Nowy format reality-show. Małgorzata Rozenek stawała do walki z ekspertami z różnych dziedzin, od sportu, przez kulinaria, po zadania specjalne. Jej zadaniem było dorównać lub pokonać mistrzów w ich własnych umiejętnościach. Program miał charakter rozrywkowy, pokazywał ją w nowych, często ekstremalnych rolach.

Małgorzata Rozenek-Majdan-min źródło AKPA

10 / 13

Iron Majdan

Reality-show z udziałem Małgorzaty Rozenek i jej męża Radosława Majdana. Para odwiedzała różne miejsca na świecie i stawała przed nietypowymi wyzwaniami – od życia kowbojów w USA, przez survival w dziczy, aż po pracę w różnych egzotycznych zawodach. Program miał charakter przygodowy i komediowy, ukazywał ich relację małżeńską w ekstremalnych warunkach.

Małgorzata Rozenek-Majdan-min źródło AKPA

11 / 13

Bitwa o dom (jurorka)

Program dla rodzin, które wzięły udział w konkursie na urządzenie mieszkania. Małgorzata Rozenek była jurorką oceniającą aranżacje, praktyczność wnętrz i umiejętności uczestników. Show miał charakter rywalizacji, nagrodą było mieszkanie.

Małgorzata Rozenek-Majdan-min źródło AKPA

12 / 13

Projekt Runway (jurorka)

Polska edycja popularnego formatu o projektantach mody. Małgorzata Rozenek pojawiła się jako jurorka gościnna, oceniając projekty uczestników pod względem estetyki i praktyczności. To pozwoliło jej zaprezentować się w roli ekspertki od stylu.

Małgorzata Rozenek-Majdan-min źródło AKPA

13 / 13

Azja Express (uczestniczka)

Reality-show, w którym pary celebrytów podróżują po Azji, mając bardzo ograniczony budżet i zadania do wykonania. Małgorzata Rozenek wystąpiła wraz z mężem, Radosławem Majdanem.  Wspólnie musieli zmagać się z trudnymi warunkami podróży, co pokazało ich wizerunek z innej, bardziej prywatnej strony.

