Od „Perfekcyjnej Pani Domu” po wielką karierę! Oto wszystkie programowe oblicza Małgorzaty Rozenek-Majdan

Iron Majdan

Reality-show z udziałem Małgorzaty Rozenek i jej męża Radosława Majdana. Para odwiedzała różne miejsca na świecie i stawała przed nietypowymi wyzwaniami – od życia kowbojów w USA, przez survival w dziczy, aż po pracę w różnych egzotycznych zawodach. Program miał charakter przygodowy i komediowy, ukazywał ich relację małżeńską w ekstremalnych warunkach.