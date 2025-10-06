Małgorzata Rozenek-Majdan obecnie przebywa na Sri Lance, gdzie debiutuje jako prowadząca 3. edycji programu „Królowa przetrwania”. Celebrytka podzieliła się teraz ze swoimi obserwatorami przykrym wyznaniem. Jak się okazuje, gwiazda nie do końca może cieszyć się z tamtejszych uroków i nowego doświadczenia zawodowego, bo z tyłu głowy wciąż ciąży jej jeden temat.

Małgorzata Rozenek-Majdan ubolewa nad rodzinną rozłąką

„Królowa przetrwania” to telewizyjne reality-show, w którym uczestniczki walczą o przetrwanie, nagrodę pieniężną oraz tytuł najlepszej w samym środku tajlandzkiej dżungli. Program doczekał się już 3 sezonu, ale i niemałych zmian. Tym razem akcja rozgrywa się na Sri Lance, a nową prowadzącą jest Małgorzata Roznek-Majdan, która zastąpiła Izu Ugonoh.

Wśród uczestniczek nowej edycji pojawią się: Sofi Sivokha, Maja Rutkowski, Dominika Tajner, Monika Jarosińska, Izabela Macudzińska, Dominika Serowska, Nicol Pniewska i Ilona Felicjańska. Panie nie tylko będą musiały zmierzyć się z trudnymi warunkami, ale również z odmiennymi charakterami, która często okazują się być najtrudniejsze.

Małgorzata Rozenek-Majdan, czyli nowa prowadząca na bieżąco relacjonuje swoją przygodę w social mediach, pokazując, jak spędza czas na rajskiej Sri Lance. W tym czasie celebrytka niestety musiała jednak opuścić swojego męża Radosława Majdana i dzieci, za którymi nie ukrywa, że tęskni. Teraz Rozenek na jedno z pytań swoich obserwatorów o rozłąkę z rodziną wyznała:

Od 24 dni nie ma mnie w domu. Najdłuższa taka przerwa w moim życiu. Znoszę to ciężko. 100 telefonów do domu codziennie, FaceTime bez przerwy. Ale mam wrażenie, że tylko ja się tym tak przejmuję. Chłopcy znoszą to świetnie.

Rozenek na tym nie poprzestała i w odpowiedzi na kolejne pytanie zdradziła swój patent na radzenie sobie z tęsknotą.