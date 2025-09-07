Gwiazdy meldują się na pikniku z okazji 20-lecia „Dzień Dobry TVN”! (FOTO)
Paulina Krupińska-Karpiel, Maciej Dowbor, Martyna Wojciechowska, Radosław Majdan, Artur Żmijewski...
/ 07.09.2025 /
20-lecie "Dzień Dobry TVN"
„Dzień Dobry TVN” obchodzi właśnie swój huczny jubileusz 20-lecia. Wszystko zaczęło się dokładnie 3 września 2005 roku. Przez lata w studiu zostało poruszonych masę ciekawych tematów oraz przewinęło się wiele niesamowitych gości. W tym czasie zmieniły się nie tylko wnętrza śniadaniówki, ale także prezenterzy. Obecnie do grona prowadzących należą: Dorota Wellman, Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel, Damian Michałowski, Ewa Drzyzga, Krzysztof Skórzyński, Sandra Hajduk-Popińska i Maciej Dowbor.
Z okazji tak ważnego jubileuszu dziś „Dzień Dobry TVN” świętuje na pikniku, który zgromadził masę gwiazd i osób związanych z programem.
Paulina Krupińska-Karpiel
Damian Michałowski
Martyna Wojciechowska
Małgorzata Tomaszewska
Karolina Chapko i Paulina Chapko
Krzysztof Skórzyński
Grzegorz Krychowiak, Tomasz Iwan, Michał Pazdan, Radosław Majdan
Bartek Jędrzejak
Mateusz Banasiuk i Stanisław Banasiuk
Olivier Janiak
Artur Żmijewski
Kinga Burzyńska
Maciej Dowbor
Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz
Jacek Jelonek i Oliwier Kubiak
Dorota Wellman i Marcin Prokop
Sandra Hajduk
Żaneta Rosińska
Ewa Drzyzga
Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński
Grzegorz Zawierucha, Dorota Wellman, Marcin Prokop
Stanisław Banasiuk, Mateusz Banasiuk, Paulina Chapko, Karolina Chapko
