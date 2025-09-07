times-dark
Kozaczek
Gwiazdy meldują się na pikniku z okazji 20-lecia „Dzień Dobry TVN”! (FOTO)

Paulina Krupińska-Karpiel, Maciej Dowbor, Martyna Wojciechowska, Radosław Majdan, Artur Żmijewski...

07.09.2025
źródło AKPA

20-lecie "Dzień Dobry TVN"
„Dzień Dobry TVN” obchodzi właśnie swój huczny jubileusz 20-lecia. Wszystko zaczęło się dokładnie 3 września 2005 roku. Przez lata w studiu zostało poruszonych masę ciekawych tematów oraz przewinęło się wiele niesamowitych gości. W tym czasie zmieniły się nie tylko wnętrza śniadaniówki, ale także prezenterzy. Obecnie do grona prowadzących należą: Dorota Wellman, Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel, Damian Michałowski, Ewa Drzyzga, Krzysztof Skórzyński, Sandra Hajduk-Popińska i Maciej Dowbor.
Z okazji tak ważnego jubileuszu dziś „Dzień Dobry TVN” świętuje na pikniku, który zgromadził masę gwiazd i osób związanych z programem.
źródło AKPA

Paulina Krupińska-Karpiel
źródło AKPA

Damian Michałowski
źródło AKPA

Martyna Wojciechowska
źródło AKPA

Małgorzata Tomaszewska
źródło AKPA

Karolina Chapko i Paulina Chapko
źródło AKPA

Krzysztof Skórzyński
źródło AKPA

Grzegorz Krychowiak, Tomasz Iwan, Michał Pazdan, Radosław Majdan
źródło AKPA

Bartek Jędrzejak
źródło AKPA

Mateusz Banasiuk i Stanisław Banasiuk
źródło AKPA

Olivier Janiak
źródło AKPA

Artur Żmijewski
źródło AKPA

Kinga Burzyńska
źródło AKPA

Maciej Dowbor
źródło AKPA

Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz
źródło AKPA

Jacek Jelonek i Oliwier Kubiak
źródło AKPA

Dorota Wellman i Marcin Prokop
źródło AKPA

Sandra Hajduk
źródło AKPA

Żaneta Rosińska
źródło AKPA

Ewa Drzyzga
źródło AKPA

Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński
źródło AKPA

Grzegorz Zawierucha, Dorota Wellman, Marcin Prokop
źródło AKPA

Stanisław Banasiuk, Mateusz Banasiuk, Paulina Chapko, Karolina Chapko
