Gwiazdy meldują się na pikniku z okazji 20-lecia „Dzień Dobry TVN”! (FOTO)

20-lecie "Dzień Dobry TVN"

„Dzień Dobry TVN” obchodzi właśnie swój huczny jubileusz 20-lecia. Wszystko zaczęło się dokładnie 3 września 2005 roku. Przez lata w studiu zostało poruszonych masę ciekawych tematów oraz przewinęło się wiele niesamowitych gości. W tym czasie zmieniły się nie tylko wnętrza śniadaniówki, ale także prezenterzy. Obecnie do grona prowadzących należą: Dorota Wellman, Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel, Damian Michałowski, Ewa Drzyzga, Krzysztof Skórzyński, Sandra Hajduk-Popińska i Maciej Dowbor.

Z okazji tak ważnego jubileuszu dziś „Dzień Dobry TVN” świętuje na pikniku, który zgromadził masę gwiazd i osób związanych z programem.