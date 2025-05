Okiem Roberta Czerwika Met Gala 2025. Dostało się Hailey Bieber i Nicki Minaj

Tom Ford

Tom Ford ma to w genach…

„Tom Ford jak zawsze pozostaje wierny swojej estetyce — klasycznej, eleganckiej, bez zbędnych fajerwerków. To look, który emanuje wyrafinowaniem i ponadczasowym stylem. Ford doskonale wie, co działa, i nie potrzebuje przesady, by przyciągać uwagę. Uwielbiam tak ubranych mężczyzn — z klasą, świadomością stylu i bez udawania czegokolwiek” – wylicza Robert Czerwik.