Nawigacja

Plejada gwiazd na koncercie „Wspólna Niepodległa”! Justyna Steczkowska, Margaret i Kwiat Jabłoni na jednej scenie

Autor Marysia Nazarkiewicz

Tak gwiazdy uczciły Święto Niepodległości!

1/22

Plejada gwiazd na koncercie „Wspólna Niepodległa”! Justyna Steczkowska, Margaret i Kwiat Jabłoni na jednej scenie
Gwiazdy na koncercie z okazji Święta Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości w Warszawie zakończyło się muzycznym akcentem, który przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów. Wieczorem na Cytadeli odbył się koncert „Wspólna Niepodległa 2025”, będący finałem całodniowego festiwalu o tej samej nazwie.

Na scenie pojawiło się 16 artystów z 16 województw, którzy zaprezentowali regionalne motywy i pieśni w nowoczesnych aranżacjach przygotowanych przez Jana Smoczyńskiego i jego zespół. Wśród wykonawców znaleźli się m.in. Justyna Steczkowska, Margaret, Kwiat Jabłoni, Natalia Szroeder, Ania Dąbrowska, Błażej Król i Piotr Rogucki.

2/22

Plejada gwiazd na koncercie „Wspólna Niepodległa”! Justyna Steczkowska, Margaret i Kwiat Jabłoni na jednej scenie
Plejada gwiazd na koncercie „Wspólna Niepodległa”! Justyna Steczkowska, Margaret i Kwiat Jabłoni na jednej scenie

Publiczność zgromadzona pod sceną mogła usłyszeć wyjątkowe interpretacje tradycyjnych utworów, a dzięki grze świateł i wizualizacjom wydarzenie nabrało widowiskowego charakteru.

3/22

Plejada gwiazd na koncercie „Wspólna Niepodległa”! Justyna Steczkowska, Margaret i Kwiat Jabłoni na jednej scenie
Plejada gwiazd na koncercie „Wspólna Niepodległa”! Justyna Steczkowska, Margaret i Kwiat Jabłoni na jednej scenie

Koncert był częścią Festiwalu Wspólna Niepodległa, który przez cały dzień łączył Cytadelę z Krakowskim Przedmieściem. W programie znalazły się liczne atrakcje – warsztaty, parady rekonstruktorów, występy taneczne i wspólne śpiewanie hymnu o godzinie 11:11.

Wydarzenie miało na celu połączenie różnych regionów Polski poprzez muzykę i wspólne świętowanie. Organizatorzy podkreślali, że idea „Wspólnej Niepodległej” to nie tylko patriotyzm, ale także radość z bycia razem i docenienie różnorodności kulturowej kraju.

4/22

Ania Dąbrowska
Plejada gwiazd na koncercie „Wspólna Niepodległa”! Justyna Steczkowska, Margaret i Kwiat Jabłoni na jednej scenie

5/22

Wiktoria Kida
Plejada gwiazd na koncercie „Wspólna Niepodległa”! Justyna Steczkowska, Margaret i Kwiat Jabłoni na jednej scenie

6/22

Tomasz Organek
Plejada gwiazd na koncercie „Wspólna Niepodległa”! Justyna Steczkowska, Margaret i Kwiat Jabłoni na jednej scenie

7/22

Justyna Święs
Plejada gwiazd na koncercie „Wspólna Niepodległa”! Justyna Steczkowska, Margaret i Kwiat Jabłoni na jednej scenie

8/22

Kuba Kawalec
Plejada gwiazd na koncercie „Wspólna Niepodległa”! Justyna Steczkowska, Margaret i Kwiat Jabłoni na jednej scenie

9/22

Piotr Rogucki
Plejada gwiazd na koncercie „Wspólna Niepodległa”! Justyna Steczkowska, Margaret i Kwiat Jabłoni na jednej scenie

10/22

Kasia Lins
Plejada gwiazd na koncercie „Wspólna Niepodległa”! Justyna Steczkowska, Margaret i Kwiat Jabłoni na jednej scenie

11/22

Natalia Szroeder
Plejada gwiazd na koncercie „Wspólna Niepodległa”! Justyna Steczkowska, Margaret i Kwiat Jabłoni na jednej scenie

12/22

Natalia Szroeder
Plejada gwiazd na koncercie „Wspólna Niepodległa”! Justyna Steczkowska, Margaret i Kwiat Jabłoni na jednej scenie

13/22

Margaret
Plejada gwiazd na koncercie „Wspólna Niepodległa”! Justyna Steczkowska, Margaret i Kwiat Jabłoni na jednej scenie

14/22

Wozz Lozowski
Plejada gwiazd na koncercie „Wspólna Niepodległa”! Justyna Steczkowska, Margaret i Kwiat Jabłoni na jednej scenie

15/22

Łukasz Zagrobelny
Plejada gwiazd na koncercie „Wspólna Niepodległa”! Justyna Steczkowska, Margaret i Kwiat Jabłoni na jednej scenie

16/22

Justyna Steczkowska
Plejada gwiazd na koncercie „Wspólna Niepodległa”! Justyna Steczkowska, Margaret i Kwiat Jabłoni na jednej scenie

17/22

Justyna Steczkowska
Plejada gwiazd na koncercie „Wspólna Niepodległa”! Justyna Steczkowska, Margaret i Kwiat Jabłoni na jednej scenie

18/22

Sebastian Karpiel-Bułecka
Plejada gwiazd na koncercie „Wspólna Niepodległa”! Justyna Steczkowska, Margaret i Kwiat Jabłoni na jednej scenie

19/22

Kwiat Jabłoni
Plejada gwiazd na koncercie „Wspólna Niepodległa”! Justyna Steczkowska, Margaret i Kwiat Jabłoni na jednej scenie

20/22

Kwiat Jabłoni
Plejada gwiazd na koncercie „Wspólna Niepodległa”! Justyna Steczkowska, Margaret i Kwiat Jabłoni na jednej scenie

21/22

Dawid Tyszkowski
Plejada gwiazd na koncercie „Wspólna Niepodległa”! Justyna Steczkowska, Margaret i Kwiat Jabłoni na jednej scenie

22/22

Plejada gwiazd na koncercie „Wspólna Niepodległa”! Justyna Steczkowska, Margaret i Kwiat Jabłoni na jednej scenie
0 Komentarze
Opinie w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Najnowsze
Zobacz również
﻿