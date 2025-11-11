Narodowe Święto Niepodległości w Warszawie zakończyło się muzycznym akcentem, który przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów. Wieczorem na Cytadeli odbył się koncert „Wspólna Niepodległa 2025”, będący finałem całodniowego festiwalu o tej samej nazwie.

Na scenie pojawiło się 16 artystów z 16 województw, którzy zaprezentowali regionalne motywy i pieśni w nowoczesnych aranżacjach przygotowanych przez Jana Smoczyńskiego i jego zespół. Wśród wykonawców znaleźli się m.in. Justyna Steczkowska, Margaret, Kwiat Jabłoni, Natalia Szroeder, Ania Dąbrowska, Błażej Król i Piotr Rogucki.