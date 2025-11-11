Plejada gwiazd na koncercie „Wspólna Niepodległa”! Justyna Steczkowska, Margaret i Kwiat Jabłoni na jednej scenie
Tak gwiazdy uczciły Święto Niepodległości!
Narodowe Święto Niepodległości w Warszawie zakończyło się muzycznym akcentem, który przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów. Wieczorem na Cytadeli odbył się koncert „Wspólna Niepodległa 2025”, będący finałem całodniowego festiwalu o tej samej nazwie.
Na scenie pojawiło się 16 artystów z 16 województw, którzy zaprezentowali regionalne motywy i pieśni w nowoczesnych aranżacjach przygotowanych przez Jana Smoczyńskiego i jego zespół. Wśród wykonawców znaleźli się m.in. Justyna Steczkowska, Margaret, Kwiat Jabłoni, Natalia Szroeder, Ania Dąbrowska, Błażej Król i Piotr Rogucki.
Publiczność zgromadzona pod sceną mogła usłyszeć wyjątkowe interpretacje tradycyjnych utworów, a dzięki grze świateł i wizualizacjom wydarzenie nabrało widowiskowego charakteru.
Koncert był częścią Festiwalu Wspólna Niepodległa, który przez cały dzień łączył Cytadelę z Krakowskim Przedmieściem. W programie znalazły się liczne atrakcje – warsztaty, parady rekonstruktorów, występy taneczne i wspólne śpiewanie hymnu o godzinie 11:11.
Wydarzenie miało na celu połączenie różnych regionów Polski poprzez muzykę i wspólne świętowanie. Organizatorzy podkreślali, że idea „Wspólnej Niepodległej” to nie tylko patriotyzm, ale także radość z bycia razem i docenienie różnorodności kulturowej kraju.
