Daniel Majewski i Deynn wkrótce powitają na świecie pierwsze dziecko. Para jest bardzo podekscytowana tym faktem i chętnie wypowiada się w mediach społecznościowych na temat rodzicielstwa. Ostatnio Daniel Majewski udostępnił opcję zadawania pytań na Instagramie. Jedno z nich dotyczyło transpłciowego dziecka. Fan zapytał influencera o to, co by zrobił, gdyby jego dziecko okazało się w przyszłości transpłciowe. Padła zaskakująca odpowiedź.

Daniel Majewski szczerze o tym, co by zrobił, gdyby miał transpłciowe dziecko. Padły mocne słowa

Influencer przez lata bardzo zmieniał swoje poglądy. Ostatnio chętnie mówi o tym, że jest fanem Donalda Trumpa i prowadzonej przez niego polityki. Nic więc dziwnego, że jakiś czas temu Daniel Majewski udostępnił na Instagramie opcję Q&A, gdzie chętnie odpowiadał na pytania fanów dotyczące kwestii światopoglądowych. Jedno z pytań dotyczyło jego stosunku do osób transpłciowych:

Co byście zrobili, jako przyszli rodzice, gdyby wasze dziecko okazało się być transpłciowe? — zapytał internautów.

Na odpowiedź ze strony Daniela Majewskiego użytkownika social mediów nie musiał długo czekać. Znany z mocno kontrowersyjnych przemyśleń i prawicowych poglądów twórca internetowy powiedział, że jego dziecko nie będzie transpłciowe, bo… nie będzie oglądało Netfliksa:

Na szczęście nie będziemy im puszczać Netflixa. Naprawdę bardzo tęsknię za czasami, kiedy ludzi pytano o to, co by zrobili, gdyby ich dziecko było niegrzeczne, chciało zrobić sobie tatuaż albo nie chciało pójść na dobre studia — podsumował Daniel Majewski.

Co myślicie o słowach celebryty?

