Seksowna Hailey Bieber odsłania piersi na evencie w Los Angeles

Ubrała obcisłą brązową sukienkę. Wygląda świetnie!

Hailey Bieber
/ 25.09.2025 /
Karolina T.
*EXCLUSIVE* Hailey Bieber Dazzles in Strapless Dress Hosting Sapphire Reserve Event in LA źródło Fot. GAMR / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

Hailey Bieber eksponuje swoje atuty

Hailey Bieber pojawiła się w restauracji ALBA na wydarzeniu promującym firmę obsługującą karty kredytowe w Los Angeles.

Miała tego dnia obcisłą, szeroką sukienkę z głębokim dekoltem. Trzeba przyznać, że wyglądała po prostu zjawiskowo.

*EXCLUSIVE* Hailey Bieber Dazzles in Strapless Dress Hosting Sapphire Reserve Event in LA źródło Fot. GAMR / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

Hailey Bieber eksponuje swoje atuty
*EXCLUSIVE* Hailey Bieber exits Chase Sapphire Reserve event in Los Angeles źródło Fot. GAMR / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

Hailey Bieber eksponuje swoje atuty
*EXCLUSIVE* Hailey Bieber exits Chase Sapphire Reserve event in Los Angeles źródło Fot. GAMR / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

Hailey Bieber eksponuje swoje atuty
