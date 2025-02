Internet znowu zrobił to, co zawsze – zamiast skupić się na sukcesach Seleny Gomez, zaczął analizować jej wygląd. Spekulacje na temat jej wagi i figury pojawiają się od lat, a w tym roku znów wybuchła gorąca dyskusja. Czy schudła? Czy stosuje leki odchudzające? A może wyglądała „lepiej” kilka lat temu? Wśród licznych komentarzy znalazł się też ten od Taylora Lautnera, jej byłego chłopaka. I wcale nie dołączył do grona „ekspertów od cudzych ciał” – wręcz przeciwnie.

Taylor Lautner komentuje FIGURĘ Seleny Gomez! Słowa jej byłego zaskoczyły internautów!

Kiedyś byli parą, do dziś są przyjaciółmi – ale jedno się nie zmieniło: Taylor Lautner nie pozwoli, żeby ktokolwiek bezkarnie atakował Selenę Gomez. Wszystko wydarzyło się po SAG Awards 2025, gdzie Selena zachwyciła na czerwonym dywanie.

Czy zachwyciła? Na pewno nie wszystkich. Internet znowu zrobił swoje, a w komentarzach zaroiło się od teorii i spekulacji na temat jej wyglądu. ,,Schudła! Coś brała?„, ,,Wygląda inaczej, co zrobiła?” – pisali ludzie, jakby pisoenkarka była manekinem do publicznej analizy.

Taylor udostępnił post Alexa Lighta, który zestawiał, jak przez lata wygląd Seleny był bezwzględnie oceniany przez internautów. Raz była „za szczupła”, raz „za gruba”, a innym razem „młodsza i ładniejsza” – niezależnie od tego, jak wyglądała, zawsze znajdował się ktoś, kto miał na ten temat teorię.

Aktor postanowił przeciąć tę dyskusję, publikując mocny komentarz:

Nigdy nie możesz zadowolić wszystkich i nie powinieneś. Z mojego doświadczenia wynika, że ​​to nie sprawia, że ​​słowa mniej bolą, po prostu ponownie skupiasz się na tym, co ważne. I na pewno nie jest to kształt, kolor ani wygląd twojego ciała.

Na koniec dodał jeszcze jedno: ,,Codzienne przypomnienie dla nas wszystkich, abyśmy nie zapomnieli, jak piękne jesteście wewnątrz i na zewnątrz i… bądźcie trochę milsze.”

Ich związek zakończył się dawno temu, ale jedno jest pewne – aktor nadal nie pozwoli, żeby ktokolwiek atakował jego bliskich w sieci. Ich relacja to najlepszy dowód, że byli partnerzy mogą nie tylko się dogadywać, ale też wspierać na każdym kroku.

To nie pierwszy raz, kiedy Selena musi mierzyć się z ocenami swojego wyglądu. W zeszłym roku w sieci jednocześnie krytykowano ją za przybranie na wadze i twierdzono, że wyglądała lepiej jako nastolatka. A teraz, gdy wygląda szczuplej, pojawiły się podejrzenia o stosowanie leków odchudzających.

Czy Taylor Lautner swoją reakcją przerwie tę niekończącą się dyskusję? Pewnie nie, ale jedno jest pewne – powiedział coś, o czym internet powinien sobie w końcu przypomnieć.