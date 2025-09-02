Tamara Gonzales Perea powróciła na ściankę! Pozowała u boku przystojnego aktora

Tamara Gonzales Perea na na premierze 2. sezon programu "Good Luck Guys"

Tamara Gonzalez Perea znana jako Macademian Girl zaczynała karierę jako słynna szafiarka. Prowadziła bloga, gdzie zachęcała kobiety do ubierania się, jak kolorowe ptaki.

Potem zaczęła przygodę z telewizją jako prowadząca w „Pytaniu na śniadanie”, jednak po czasie została zwolniona.

Po tym etapie została „internetową szamanką”. Wówczas wywołała sensację, kiedy jednym z odcinków „Sprawy dla reportera” reklamowała „kryształowej czaszki zapobiegającej powstawaniu nowotworów”.