Tamara Gonzales Perea powróciła na ściankę! Pozowała u boku przystojnego aktora

Kiedyś była gwiazdą TVP. Teraz wystąpiła w hitowym reality show...

Tamara Gonzalez Perea
/ 02.09.2025 /
Karolina T.
Tamara Gonzales Perea na na premierze 2. sezon programu "Good Luck Guys"

Tamara Gonzalez Perea znana jako Macademian Girl zaczynała karierę jako słynna szafiarka. Prowadziła bloga, gdzie zachęcała kobiety do ubierania się, jak kolorowe ptaki.

 

Potem zaczęła przygodę z telewizją jako prowadząca w „Pytaniu na śniadanie”, jednak po czasie została zwolniona.

Po tym etapie została „internetową szamanką”. Wówczas wywołała sensację, kiedy jednym z odcinków „Sprawy dla reportera” reklamowała „kryształowej czaszki zapobiegającej powstawaniu nowotworów”.

Tamara Gonzales Perea na na premierze 2. sezon programu "Good Luck Guys"

Dziś Tamara Gonzalez Perea pojawiła na premierze 2. sezon programu „Good Luck Guys”. Pozostała chętnie u boku aktora Piotra Mroza. Czy program ich zbliżył? Zobaczymy już wkrótce!

 

Nie zabrakło kolorowej kreacji. Macademian Girl miała na sobie sukienkę do ziemi w orientalne wzory z odsłoniętymi ramionami.

Tamara Gonzales Perea na na premierze 2. sezon programu "Good Luck Guys"
Tamara Gonzales Perea na na premierze 2. sezon programu "Good Luck Guys"
brr | 2 września 2025 Odpowiedz

Nie wytrzymam. Zenada pisac o tej osobie.

