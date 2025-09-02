Tamara Gonzales Perea powróciła na ściankę! Pozowała u boku przystojnego aktora
Kiedyś była gwiazdą TVP. Teraz wystąpiła w hitowym reality show...
Tamara Gonzalez Perea znana jako Macademian Girl zaczynała karierę jako słynna szafiarka. Prowadziła bloga, gdzie zachęcała kobiety do ubierania się, jak kolorowe ptaki.
Potem zaczęła przygodę z telewizją jako prowadząca w „Pytaniu na śniadanie”, jednak po czasie została zwolniona.
Po tym etapie została „internetową szamanką”. Wówczas wywołała sensację, kiedy jednym z odcinków „Sprawy dla reportera” reklamowała „kryształowej czaszki zapobiegającej powstawaniu nowotworów”.
Dziś Tamara Gonzalez Perea pojawiła na premierze 2. sezon programu „Good Luck Guys”. Pozostała chętnie u boku aktora Piotra Mroza. Czy program ich zbliżył? Zobaczymy już wkrótce!
Nie zabrakło kolorowej kreacji. Macademian Girl miała na sobie sukienkę do ziemi w orientalne wzory z odsłoniętymi ramionami.
brr | 2 września 2025
