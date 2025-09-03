Tamara Gonzalez Perea, która zaczynała jako blogerka modowa, a później została gwiazdą telewizji, dziś idzie zupełnie inną ścieżką. Nasz reporter Maciej Lechociński porozmawiał z nią przy okazji premiery 2. sezonu „Good Luck Guys”. Była uczestniczka „Tańca z Gwiazdami” i „Ameryki Express” zdradziła, jak teraz wygląda jej życie i czym tak naprawdę zajmuje się na co dzień.

Mocne słowa Tamary Gonzalez Perea o uczestnikach „Good Luck Guys 2”! „Takich osób unikam”

Tamara Gonzalez Perea szczerze o „leczeniu bez leków”. „Uwielbiam wracać do ziołolecznictwa”

Tamara Gonzalez Perea to jedna z najbardziej rozpoznawalnych blogerek mody początku lat 2010. W 2011 roku założyła stronę Macademian Girl, która szybko zdobyła popularność i otworzyła jej drzwi do świata show-biznesu. Widzowie znają ją z takich programów jak „Taniec z Gwiazdami”, „Ameryka Express” czy „Dance, Dance, Dance”, gdzie nie tylko występowała jako uczestniczka, ale i sprawdzała się w roli prowadzącej.

Po latach kariery w mediach, Tamara zdecydowała się na radykalny zwrot. Zrezygnowała z blasku fleszy i założyła własną platformę internetową poświęconą rozwojowi osobistemu i coachingowi. Ta zmiana od początku wzbudzała emocje, od zachwytów po krytykę internautów.

Tamara Gonzales Perea powróciła na ściankę! Pozowała u boku przystojnego aktora

W rozmowie z naszym reporterem, Maciejem Lechocińskim, Tamara wyjaśniła, czym dokładnie się zajmuje:

Ja nikogo nie leczę. To, co robię, to jest wsparcie ludzi w tym, żeby sami mogli dojść do tego, co im szkodzi, co im służy. Ja daję narzędzia, pokazuję, jak pracować, zajmuję się uwalnianiem obciążeń rodowych. (…) Uważam, że wiele naszych chorób i objawów w ciele jest psychosomatycznych. To, jakie emocje w nas są i w jakim środowisku żyjemy, w ogromnej mierze wpływa na to, jak reaguje nasze ciało- podkreśla.

Była Macademian Girl odniosła się także do podejścia Polaków do leków:

Ja na pewno wiem po sobie, kiedy zobaczyłam, jaką mam apteczkę w domu. I stwierdziłam, że natura jest tak niesamowita, ma tyle darów. Uwielbiam wracać do ziołolecznictwa- mówi Tamara.

Cały wywiad możecie obejrzeć w wideo poniżej!