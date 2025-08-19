To już wiadomo, kto WYGRAŁ drugi dzień festiwalu w Sopocie, a kto przegrał: „Cienko!!!!”
Artyści powalczyli o Bursztynowego Słowika. Widownia jest nim zachwycona...
Drugi dzień Top of The Top Sopot Festival odbył się pod tytułem „Otwarta scena”. Poprowadzili go znani stacji prezenterzy: Paulina Krupińska-Karpiel, Damian Michałowski i Oliwier Janiak. Natomiast w Sopocie zadebiutowała jako prowadząca Izabella Krzan, która całkiem niedawno dołączyła do TVN-u.
Artyści powalczyli o Bursztynowego Słowika m.in. Michał Szczygieł, Skubas, Carla Fernandes, Red Lip, Skubas, Chris Cugowski pod pseudonim Phero, Mery Spolsky, Dezydery, Blauka.
Podczas pierwszego dnia widzowie narzekali na powtarzalny schemat, który od kilku lat coraz bardziej traci na atrakcyjności. Poza tym widzowie komentowali, że wydarzenie boryka się z problemami technicznymi m.in. z dźwiękiem, a wielu artystów po prostu fałszowała.
Na szczęście organizatorzy się poprawili i drugi dzień już odbył się bez zakłóceń technicznych. Natomiast znów widzowie srogo ocenili występy artystów. Komu się dostało?
Mocno dostało się Chrisowi Cugowskiemu, czyli najmłodszemu synowi Krzysztofa Cugowskiego. Dał się wcześniej poznać widowni w programie „Twoja Twarz brzmi znajomo”, gdzie zachwycił nie tylko jurorów, ale przede wszystkim publiczność.
We wtorek Chris Cugowski powalczyło o Bursztynowego Słowika na Top of the Top Sopot Festival. Niestety komentarze nie były zadowalające:
- „Koszmar jakiś”,
- „Nie ma głosu tak dobrego jak ojciec czy bracia”,
- „Cienko!!!!”
- „Oj tragedia, to jak nic nie powiedzieć. Myślałem, że w Opolu było słabo ale oddaje hołd”
- „Nic nie zrozumiałam o czym śpiewał” – piszą internauci.
Z kolei najlepiej ocenianym wokalistą został Skubas. Widzowie jednogłośnie zdecydowali, że to był najlepszy występ tego wieczoru:
- „Najlepszy!”
- „To był zdecydowanie najlepszy występ tego wieczoru, jaki miałem okazję zobaczyć. Tutaj nie potrzeba żadnych efektów specjalnych ani wielkich scenografii, a wiecie dlaczego, bo talent broni się sam. Byłem wciągnięty w jego świat od pierwszej chwili. To było naprawdę niezapomniane doświadczenie”,
- „To jest muzyka” – komentowali widzowie.
Mimo komentarzy widzów Bursztynowego Słowika wygrała – Carla Fernandes.
Internauci są rozgoryczeni werdyktem:
- „Nieporozumienie”,
- „Porażka, powiedzieli że ma mocny głos…cipci ripci. Ledwo było słychać”,
- „Nie wierzę, że wygrał najgorszy występ i najgorszy głos”,
-
„Zawsze jest tak, że jest kilka super propozycji, a wygrywa jedna ta, którą ludzie znają z radia XD.
-
smutne :<„,
-
„Skubas fenomenalny. Wygrywa dziewczynka, która na żywo nie daje rady na scenie. Masakra” – piszą internauci.
Anonim | 20 sierpnia 2025
Anonim | 20 sierpnia 2025
