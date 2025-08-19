To już wiadomo, kto WYGRAŁ drugi dzień festiwalu w Sopocie, a kto przegrał: „Cienko!!!!”

TOP OF THE TOP Sopot Festival 2025

Podczas pierwszego dnia widzowie narzekali na powtarzalny schemat, który od kilku lat coraz bardziej traci na atrakcyjności. Poza tym widzowie komentowali, że wydarzenie boryka się z problemami technicznymi m.in. z dźwiękiem, a wielu artystów po prostu fałszowała.

Widzowie narzekają na Top of the Top Sopot Festival 2025: „Od dziesięcioleci ta sama klika”

Na szczęście organizatorzy się poprawili i drugi dzień już odbył się bez zakłóceń technicznych. Natomiast znów widzowie srogo ocenili występy artystów. Komu się dostało?