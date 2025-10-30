Zagrała w „Uprowadzenie Agaty”. Miała zostać wielką gwiazdą, a nagle zniknęła. Co dziś robi Karolina Rosińska?

Tak potoczyły się losy Karoliny Rosińskiej

Jak się okazuje, Karolina Rosińska wcale nie marzyła o wielkiej karierze, a jej początki z aktorstwem zaczęły się w dość nietypowy sposób. Skromna dziewczyna z Piotrkowa Trybunalskiego na pierwszy casting do filmu poszła tylko po to, aby wesprzeć swoją koleżankę. Los jednak chciał inaczej i to właśnie 16-letnia Karolina Rosińska spodobała się Amerykanom i wówczas dostała rolę w filmie „Escape”, o którą w ogólne nie zabiegała.

„Moja koleżanka strasznie chciała zostać aktorką i zapytała mnie, czy nie poszłabym z nią na casting do pewnego zagranicznego filmu. Do Polski przyjechała wtedy grupa Amerykanów, miłośników Polańskiego. Planowali coś nakręcić. Film nosił tytuł »Escape« . Okazało się, że to ja im się spodobałam i wybrali właśnie mnie. Miałam wtedy 16 lat. Teraz, jak patrzę na ten czas z perspektywy, to widzę, że był to niesamowity zwrot w moim życiu. Od tego wszystko się zaczęło. Miałam ogromne szczęście. Napływały kolejne propozycje, ot tak, bez castingów” – mówiła Rosińska w rozmowie z „Plejadą”.