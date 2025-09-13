times-dark
Kozaczek
Na pierwszym ślubie płakała. Dziś Izabela Kuna tworzy „rzymskie małżeństwo” i zdradza sekret wieloletniego związku

Nie ukrywa, że jej pierwsze małżeństwo było pomyłką.

13.09.2025
Na pierwszym ślubie płakała. Dziś Izabela Kuna tworzy „rzymskie małżeństwo” źródło Instagram/ AKPA

Na pierwszym ślubie płakała. Dziś tworzy „rzymskie małżeństwo” i mówi wprost: "To pierwszy mężczyzna, który był dla mnie dobry”

Płakała w dniu ślubu, ale wcale nie z radości. Dopiero drugie podejście do miłości przyniosło jej prawdziwe szczęście.

Izabela Kuna od lat żyje w tzw. rzymskim małżeństwie i zdradza, dlaczego nigdy więcej nie chce ślubu.

Choć Polki pokochały ją za rolę Gośki w filmie „Lejdis”, życie prywatne Izabeli Kuny nie zawsze było komedią romantyczną.

Aktorka szczerze wyznała, że pierwszy ślub wzięła wbrew intuicji i przypłaciła to łzami.

,,Wysilałam się i za nic nie widziałam nas razem. Aż się popłakałam. Ludzie myśleli, że ze szczęścia”

– wyznała w rozmowie z Wysokimi Obcasami.

Jej pierwszym mężem był aktor Dariusz Kurzelewski. Para doczekała się córki, ale związek zakończył się rozwodem.

Prawdziwą miłość Kuna poznała dopiero w teatrze. Tam właśnie spotkała Marka Modzelewskiego – lekarza i dramaturga.

Zaczęło się niewinnie: od wspólnych rozmów po próbach, później przyszedł czas na pierwsze randki.

,,Marek jest pierwszym mężczyzną, poza moim ojcem, który jest dla mnie dobry. Co w moim życiu nie było takie oczywiste”

– mówiła w jednym z wywiadów.

Choć są razem już od ponad 20 lat i wychowują wspólnego syna, Stanisława, para nigdy nie zdecydowała się na ślub. Żyją w tzw. rzymskim małżeństwie – czyli związku bez formalizacji, ale z pełnym zaangażowaniem.

,, Sekretem udanego związku nie jest ślub. Ale też nie brak ślubu. Po prostu… nie widzimy powodu, żeby zmieniać coś, co działa”

– wyznała Izabela Kuna w rozmowie z Wp.pl.

Kuna i Modzelewski są jak ogień i woda. Ona towarzyska i pełna energii, on – spokojny introwertyk, który najlepiej czuje się podczas spacerów po lesie. Mimo różnic, tworzą jedną z najbardziej stabilnych par w polskim show-biznesie.

 

Aktorka nie jest jedyną gwiazdą, która zdecydowała się na życie bez ślubu. Podobną drogą poszły m.in. Maja Ostaszewska i Michał Englert, Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk, a także Anna Wyszkoni i Maciej Durczak.

