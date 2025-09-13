Na pierwszym ślubie płakała. Dziś Izabela Kuna tworzy „rzymskie małżeństwo” i zdradza sekret wieloletniego związku
Nie ukrywa, że jej pierwsze małżeństwo było pomyłką.
Płakała w dniu ślubu, ale wcale nie z radości. Dopiero drugie podejście do miłości przyniosło jej prawdziwe szczęście.
Izabela Kuna od lat żyje w tzw. rzymskim małżeństwie i zdradza, dlaczego nigdy więcej nie chce ślubu.
Choć Polki pokochały ją za rolę Gośki w filmie „Lejdis”, życie prywatne Izabeli Kuny nie zawsze było komedią romantyczną.
Aktorka szczerze wyznała, że pierwszy ślub wzięła wbrew intuicji i przypłaciła to łzami.
,,Wysilałam się i za nic nie widziałam nas razem. Aż się popłakałam. Ludzie myśleli, że ze szczęścia”
– wyznała w rozmowie z Wysokimi Obcasami.
Jej pierwszym mężem był aktor Dariusz Kurzelewski. Para doczekała się córki, ale związek zakończył się rozwodem.
Prawdziwą miłość Kuna poznała dopiero w teatrze. Tam właśnie spotkała Marka Modzelewskiego – lekarza i dramaturga.
Zaczęło się niewinnie: od wspólnych rozmów po próbach, później przyszedł czas na pierwsze randki.
,,Marek jest pierwszym mężczyzną, poza moim ojcem, który jest dla mnie dobry. Co w moim życiu nie było takie oczywiste”
– mówiła w jednym z wywiadów.
Choć są razem już od ponad 20 lat i wychowują wspólnego syna, Stanisława, para nigdy nie zdecydowała się na ślub. Żyją w tzw. rzymskim małżeństwie – czyli związku bez formalizacji, ale z pełnym zaangażowaniem.
,, Sekretem udanego związku nie jest ślub. Ale też nie brak ślubu. Po prostu… nie widzimy powodu, żeby zmieniać coś, co działa”
– wyznała Izabela Kuna w rozmowie z Wp.pl.
Kuna i Modzelewski są jak ogień i woda. Ona towarzyska i pełna energii, on – spokojny introwertyk, który najlepiej czuje się podczas spacerów po lesie. Mimo różnic, tworzą jedną z najbardziej stabilnych par w polskim show-biznesie.
Aktorka nie jest jedyną gwiazdą, która zdecydowała się na życie bez ślubu. Podobną drogą poszły m.in. Maja Ostaszewska i Michał Englert, Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk, a także Anna Wyszkoni i Maciej Durczak.
