Na pierwszym ślubie płakała. Dziś Izabela Kuna tworzy „rzymskie małżeństwo” i zdradza sekret wieloletniego związku

Na pierwszym ślubie płakała. Dziś tworzy „rzymskie małżeństwo” i mówi wprost: "To pierwszy mężczyzna, który był dla mnie dobry”

Choć Polki pokochały ją za rolę Gośki w filmie „Lejdis”, życie prywatne Izabeli Kuny nie zawsze było komedią romantyczną.

Aktorka szczerze wyznała, że pierwszy ślub wzięła wbrew intuicji i przypłaciła to łzami.

,,Wysilałam się i za nic nie widziałam nas razem. Aż się popłakałam. Ludzie myśleli, że ze szczęścia”

– wyznała w rozmowie z Wysokimi Obcasami.

Jej pierwszym mężem był aktor Dariusz Kurzelewski. Para doczekała się córki, ale związek zakończył się rozwodem.