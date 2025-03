Edyta Górniak OBURZONA wypowiedzią Pniewskiego o rozstaniu Allana i Nicol! „Odebrałeś im prawo decyzji”

Nie uważam, że jest to dobry pomysł, bo Allan nie ma żadnego doświadczenia w menedżerstwie ani kontaktów w branży. Edyta potrzebuje kogoś, kto by ją stymulował do działania, a nie syna, który się słucha swej mamusi. Ona musi być głodna sceny. Czarno to widzę — czytamy na stronie portalu.