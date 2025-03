Nicole Pniewska UDERZA w Edytę Górniak! Była dziewczyna Allana ujawnia, co naprawdę się wydarzyło…

Jeszcze nie zdążyliśmy ochłonąć po medialnej wymianie ciosów między Edytą Górniak a Bartoszem Pniewskim, a do gry wchodzi… Nicol! Była dziewczyna Allana Krupy postanowiła przerwać milczenie i stanąć po stronie swojego ojca…

Przypomnijmy – wszystko zaczęło się od tego, że Bartosz Pniewski publicznie wypowiedział się o związku swojej córki i Allana. Nie spodobało się to Edycie Górniak, która uderzyła w niego, zarzucając mu lansowanie się kosztem ich dzieci. Pniewski nie pozostał dłużny i wbił jej szpilę, podważając jej metody wychowawcze.

Do tej pory Allan konsekwentnie milczał, ale Nicol najwyraźniej uznała, że czas powiedzieć swoje. I zrobiła to w bardzo wymowny sposób. Co zdradziła? Czy to koniec tej medialnej przepychanki, czy dopiero początek większej afery?

W rozmowie z Plotkiem przyznała, że ojciec skonsultował swoje wypowiedzi z nią, zanim trafiły do sieci:

Mój tata już wszystko powiedział i to po konsultacji ze mną. Ja w międzyczasie przedyskutowałam tę sytuację z Allanem. Dziennikarz powiedział, że bez względu na naszą odpowiedź, artykuł się ukaże. Wspólnie uznaliśmy, że lepiej, by napisał prawdę, niż insynuował cokolwiek. To dopiero mogłoby być krzywdzące dla Allana bądź mnie – wyznała Nicol.

Czyli wygląda na to, że Pniewski nie działał na własną rękę, a cała sytuacja została przemyślana.

Influencerka nie ukrywała, że nie rozumie reakcji Edyty Górniak, która publicznie oburzyła się na słowa Bartosza Pniewskiego. Nicol twierdzi, że jej ojciec miał dobre intencje, a cała sprawa niepotrzebnie urosła do rangi medialnej afery.

Przykro mi, że taty troska została odebrana negatywnie przez mamę Allana, co doprowadziło do niepotrzebnej kłótni. Myślę, że po dwóch latach, które Allan spędził przy moim tacie, nikt nie powinien wątpić w jego dobre intencje– powiedziała.

Co ciekawe, Bartosz Pniewski jeszcze niedawno miał świetne relacje z Allanem Krupą. W jednym z wywiadów w Pytaniu na śniadanie nie szczędził mu ciepłych słów, nazywając go „wartościowym dzieciakiem”, który potrzebował jedynie miłości i wsparcia: „Dostał taką miłość, jak powinien, i wsparcie, za które nie oczekuje się niczego w zamian. Dzięki temu potrafił pokazać prawdziwego siebie” – mówił, sugerując, że to właśnie pod jego skrzydłami Allan „rozkwitł” i poprawił swój wizerunek.

Czy ta wypowiedź to kolejny przytyk w stronę Górniak? Czy Nicol swoją deklaracją tylko dolała oliwy do ognia? Jedno jest pewne – Allan nadal milczy, a im dłużej trwa jego cisza, tym bardziej rosną emocje wokół tej afery.

Czy syn Edyty w końcu przerwie milczenie i odniesie się do tego całego zamieszania? Czekamy na rozwój wydarzeń!