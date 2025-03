Filip Gurłacz, to jeden z najpopularniejszych, Polskich aktorów. Choć teraz jego kariera zawodowa kwitnie w najlepsze, to nie zawsze tak było. Teraz w jednym z wywiadów przyznał się do „zdrady”, której konsekwencje zakończyły się dla niego nagłą utratą pracy.

Filip Gurłacz o zwolnieniu z „M jak Miłość”

Filip Gurłacz to Polski aktor, który znany jest z takich produkcji jak „Miasto 44”, „Powidoki”, „Korona królów” czy „Stulecie Winnych”. Nie da się ukryć, że obecnie jego kariera nabrała tempa, a wszystko za sprawą gry w dwóch serialach „Pierwsza miłość” i „Dzielnica strachu” oraz udziałowi w tanecznym show „Taniec z Gwiazdami”, gdzie podbija parkiet z Agnieszką Kaczorowską.

Filip Gurłacz przez dłuższy czas grał również w serialu „M jak miłość”. Do dziś fani zastanawiają się, dlaczego postać aspiranta Roberta Wrońskiego, którego grał właśnie Filip Gurłacz nagle znikła. Teraz aktor w wywiadzie z „Plejadą” przyznał się, że został zwolniony, a wszystko przez „zdradę”. Co więcej, dowiedział się o tym nie od produkcji, a z mediów.

Do tej pory nikt ze mną szczerze na ten temat nie pogadał. O tym, że znikam z „M jak miłość”, dowiedziałem się z mediów. Koleżanka z obsady podesłała mi artykuł, z którego wynikało, że ktoś z produkcji doniósł, że zdradziłem serial i za karę nie będę już w nim grał. Pytała mnie, co się dzieje i co nawywijałem, a ja nie wiedziałem, o co chodzi – wyznał Filip Gurłacz w rozmowie z „Plejadą”.

Aktor przyznał, że nie był świadomy tego, że musi konsultować z produkcją „M jak miłość” swoje inne działania zawodowe, ponieważ nikt go o tym nie poinformował. Poza tym cała ta sytuacja z utratą posady w serialu była dla niego zupełnie niezrozumiała i bardzo dziwna. Gurłacz do dziś żałuje, że tak potoczyły się sprawy, bo dobrze pracowało mu się na planie. Co więcej, aktor nie może przeżyć tego, że nikt w tamtym momencie z nim nie porozmawiał i nie wytknął mu prosto w twarz błędu, tylko poszedł z tym do mediów, które nagłośniły sprawę.