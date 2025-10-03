Anna Gzyra kończy 41 lat! Zobaczcie jej ogromną zmianę – od dziewczynki w kobietę pełną wdzięku
Do obsady "M jak miłość" dołączyła 18 lat temu i tak potoczyła się jej kariera...
Anna Gzyra to jedna najpopularniejszych aktorek telewizyjnych i teatralnych w Polsce. Dziś artystka kończy 41 lat i z tej okazji przypominamy jej spektakularne metamorfozy.
Anna Gzyra ukończyła Akademię Teatralną w Warszawie w 2007 roku. Wtedy też zdobyła III Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na XXV Festiwalu Szkół Teatralnych za rolę w przedstawieniu „Pułapka”.
Swój pierwszy, poważny debiut aktorski na ekranie miała już rok później, czyli w 2008 roku w serialu „M jak Miłość”. To właśnie rola Sylwii Okońskiej przyniosła jej sławę i rozpoznawalność.
Po debiucie w „M jak miłość” aktorka miała okazję także wystąpić m.in. w takich produkcjach jak: „Jutro idziemy do kina”, „Na wspólnej” czy „Hotel 52”.
Młoda aktorka choć początkowo nie wyróżniała się zbyt swoim wizerunkiem, to z czasem zaczęła eksperymentować z wyglądem. A z dziewczęcych rysów twarzy zaczynały pojawiać się bardziej kobiece.
Chyba pierwszą dość widoczną zmianą była metamorfoza włosów. Zmiana koloru na słomkowy blond i grzywka zupełnie ją odmieniły.
W kolejnych latach u aktorki zaczęły pojawiać się mocniejsze makijaże na większe wyjścia oraz znów zaskoczyła metamorfozą, którą tym razem był platynowy blond.
W końcu Anna Gzyra zdecydowała się na bardziej stonowany kolor włosów i odważne cięcie, przez co zaczęła wyglądać dużo poważniej i kobieco.
Gdy aktorka zadebiutowała w serialu „Pierwsza miłość” w 2016 roku, wcielając się w postać Toli, to jej wizerunek i fryzura znów uległy zmianie.
W końcu aktora postawiła na odmładzający, ale naturalny blond oraz stylizacje i makijaż, który idealnie wpasował się w jej wygląd.
Dziś Anna Gzyra zupełnie nie przypomina siebie z przed lat. Po dawnej, nieśmiałej dziewczynie, która debiutowała w zawodzie nie ma już ani śladu. Dziś jest odważną, kobiecą i pełną klasy aktorką, która przez lata zyskała tysiące fanów.
Aktorka z okazji swojego święta opublikowała urodzinowy post, w którym zdobyła się na wzruszające słowa.
Ana | 4 października 2025
Nie przepadam za tą aktorka
Gosc | 3 października 2025
Naprawdę ładna