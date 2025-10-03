times-dark
Anna Gzyra kończy 41 lat! Zobaczcie jej ogromną zmianę – od dziewczynki w kobietę pełną wdzięku

Do obsady "M jak miłość" dołączyła 18 lat temu i tak potoczyła się jej kariera...

/ 03.10.2025 /
KJ
anna_gzyra50 źródło AKPA

1 / 12

Tak przez lata zmieniała się Anna Gzyra

Anna Gzyra to jedna  najpopularniejszych aktorek telewizyjnych i teatralnych w Polsce. Dziś artystka kończy 41 lat i z tej okazji przypominamy jej spektakularne metamorfozy.

m_jak_m207 źródło AKPA

2 / 12

Tak przez lata zmieniała się Anna Gzyra

Anna Gzyra ukończyła  Akademię Teatralną w Warszawie w 2007 roku. Wtedy też zdobyła III Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na XXV Festiwalu Szkół Teatralnych za rolę w przedstawieniu „Pułapka”. 

m_jak_m232 źródło AKPA

3 / 12

Tak przez lata zmieniała się Anna Gzyra

Swój pierwszy, poważny debiut aktorski na ekranie miała już rok później, czyli w 2008 roku w serialu „M jak Miłość”. To właśnie rola Sylwii Okońskiej przyniosła jej sławę i rozpoznawalność.

anna_gzyra01 źródło AKPA

4 / 12

Tak przez lata zmieniała się Anna Gzyra

Po debiucie w „M jak miłość” aktorka miała okazję także wystąpić m.in. w takich produkcjach jak: „Jutro idziemy do kina”, „Na wspólnej” czy „Hotel 52”.

akpa_mjm_zlot_jk_1386 źródło AKPA

5 / 12

Tak przez lata zmieniała się Anna Gzyra

Młoda aktorka choć początkowo nie wyróżniała się zbyt swoim wizerunkiem, to z czasem zaczęła eksperymentować z wyglądem. A z dziewczęcych rysów twarzy zaczynały pojawiać się bardziej kobiece.

akpa20120216_la_perla_en3_1497 źródło AKPA

6 / 12

Tak przez lata zmieniała się Anna Gzyra

Chyba pierwszą dość widoczną zmianą była metamorfoza włosów. Zmiana koloru na słomkowy blond i grzywka zupełnie ją odmieniły.

akpa20121212_foso_jk_0420 źródło AKPA

7 / 12

Tak przez lata zmieniała się Anna Gzyra

W kolejnych latach u aktorki zaczęły pojawiać się mocniejsze makijaże na większe wyjścia oraz znów zaskoczyła metamorfozą, którą tym razem był platynowy blond.

akpa20141106_flesz_fashion_pp_8447 źródło AKPA

8 / 12

Tak przez lata zmieniała się Anna Gzyra

W końcu Anna Gzyra zdecydowała się na bardziej stonowany kolor włosów i odważne cięcie, przez co zaczęła wyglądać dużo poważniej i kobieco.

akpa20160204_pierwsza_milosc2_lt_6088 źródło AKPA

9 / 12

Tak przez lata zmieniała się Anna Gzyra

Gdy aktorka zadebiutowała w serialu „Pierwsza miłość” w 2016 roku, wcielając się w postać Toli, to jej wizerunek i fryzura znów uległy zmianie.

akpa20191207_gwiazdka_magiczna_mb_70862 źródło AKPA

10 / 12

Tak przez lata zmieniała się Anna Gzyra

W końcu aktora postawiła na odmładzający, ale naturalny blond oraz stylizacje i makijaż, który idealnie wpasował się w jej wygląd.

akpa20241202_jutro_futro1_0343 źródło AKPA

11 / 12

Tak przez lata zmieniała się Anna Gzyra

Dziś Anna Gzyra zupełnie nie przypomina siebie z przed lat. Po dawnej, nieśmiałej dziewczynie, która debiutowała w zawodzie nie ma już ani śladu. Dziś jest odważną, kobiecą i pełną klasy aktorką, która przez lata zyskała tysiące fanów.

12 / 12

Urodzinowy post Anny Gzyry

Aktorka z okazji swojego święta opublikowała  urodzinowy post, w którym zdobyła się na wzruszające słowa.

Ana | 4 października 2025 Odpowiedz

Nie przepadam za tą aktorka

Gosc | 3 października 2025 Odpowiedz

Naprawdę ładna

