Anna Gzyra kończy 41 lat! Zobaczcie jej ogromną zmianę – od dziewczynki w kobietę pełną wdzięku

Tak przez lata zmieniała się Anna Gzyra

Dziś Anna Gzyra zupełnie nie przypomina siebie z przed lat. Po dawnej, nieśmiałej dziewczynie, która debiutowała w zawodzie nie ma już ani śladu. Dziś jest odważną, kobiecą i pełną klasy aktorką, która przez lata zyskała tysiące fanów.