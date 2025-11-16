Dziś odbywa się wielki finał jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Jedna z uczestniczek wspomniała o zmarłej gwieździe show. Pożegnała go we wzruszających słowach.

Finał jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”

Dzisiejszy wieczór to punkt kulminacyjny jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”, która w tym sezonie świętuje imponujące 20-lecie obecności formatu na polskiej scenie telewizyjnej. Emocje sięgają zenitu, ponieważ właśnie dziś, 16 listopada 2025 roku, poznamy zdobywcę Kryształowej Kuli.

O to prestiżowe trofeum oraz podwójną w tym roku pulę nagród walczą trzy finałowe pary: wszechstronny aktor Maurycy Popiel i Sara Janicka, aktorka o niesamowitych zdolnościach technicznych, która biła rekordy punktowe — Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, a także internetowa gwiazda i jeden z największych pozytywnych zaskoczeń sezonu, Mikołaj „Bagi” Bagiński z Magdą Tarnowską. Finał zapowiada się jako spektakularne widowisko, pełne wspomnień, niespodzianek i oczywiście – tańca na najwyższym poziomie.

Jubileuszowa edycja jest również okazją do wspomnień z poprzednich sezonów. Jedna z gwiazd postanowiła we wpisie podsumować swoją przygodę z programem.

Dominika Gwit wspomina swój udział w „Tańcu z Gwiazdami”

We wrześniu tego roku, podczas jubileuszowego odcinka z okazji 20-lecia „Tańca z Gwiazdami”, na czerwonym dywanie zjawiło się wiele znanych twarzy. Zabrakło jednak Dominiki Gwit, która nie mogła uczestniczyć w specjalnym wydarzeniu z powodu obowiązków zawodowych.

Zamiast tego, aktorka podzieliła się na Instagramie archiwalnym nagraniem z prób do tanga argentyńskiego, swojego ulubionego tańca, które wykonała w 2017 roku w siódmej edycji show razem z Żorą Korolyovem. Ten post był pełen emocji i wspomnień.

Wiosna. Rok 2017. Siódma edycja w Polsacie. Wstawiam tu mój ukochany taniec. Tango Argentyńskie. Nagranie z próby. Uwielbiałam ten taniec. Zajęłam 4.miejsce. Wysokie. Było pięknie, choć zmęczenie dawało się we znaki. Przygoda, której nie zapomnę. Wiele się wtedy nauczyłam. To był zresztą przełomowy czas w moim życiu – napisała na Instagramie.

To jednak nie wszystko. Gwit wspomniała również swojego zmarłego partnera.

Dominika Gwit wspomina zmarłego tancerza

Dominika Gwit we wzruszającym wpisie ciepło wspominała Żorę Korolyova, swojego partnera tanecznego. Znany i uwielbiany przez widzów, tancerz zmarł przedwcześnie w wieku 34 lat, co wstrząsnęło opinią publiczną.

Ciebie Żora też nigdy nie zapomnę. Mam nadzieję, że tańczysz tam w niebie i czasem grasz w piłkę, jak lubiłeś – dodała aktorka.

Poruszający post Dominiki Gwit wywołał falę komentarzy. Internauci dziękowali jej za upamiętnienie Żory Korolyova, lecz jednocześnie wyrażali żal, że produkcja „Tańca z Gwiazdami” nie oddała mu hołdu. Aktorka szybko odpowiedziała na te zarzuty, stając w obronie twórców programu.

Będą jeszcze odcinki, w których będziemy wspominać swój udział i powiemy też o Żorce – zapowiedziała gwiazda.

