George Clooney miał spełniać swoje marzenia na Broadwayu, ale rzeczywistość dopadła go szybciej, niż się spodziewał. Gdy Amal została w Europie z dziećmi, aktor zaczął poważnie martwić się o przyszłość ich związku. Ponoć sam błaga żonę, by przeniosła się z nim do Nowego Jorku. Czy to już kryzys nie do odratowania, czy tylko kolejny rozdział w ich niełatwej miłości?

Amal Clooney zostaje w Europie, a George… błaga o ratunek. Małżeństwo w kryzysie?

George Clooney świętuje debiut na deskach nowojorskiego teatru i mogłoby się wydawać, że wszystko układa się idealnie. Ale za kulisami nie jest już tak kolorowo. Aktor miał podobno szybko zorientować się, że rozłąka z żoną wcale mu nie służy – i to nie tylko emocjonalnie.

Zaczęło się od drobnych spięć, ale teraz George naprawdę się boi. Martwi się, że sześć miesięcy bez Amal może być gwoździem do trumny ich związku – zdradza osoba z otoczenia pary.

Amal Clooney ma własne życie – i nie zamierza go zostawić dla męża. Praca na Oxfordzie, europejskie projekty humanitarne i dwójka dzieci w szkolnym trybie nie ułatwiają szybkiej przeprowadzki do USA.

„To nie był plan. Nie tak się umawialiśmy” – miała powiedzieć prawniczka, kiedy mąż poprosił ją o przeprowadzkę do Nowego Jorku. Według źródła, mimo że tęskniła, nie była zachwycona presją, jaką wywiera na nią partner.

Choć gwiazdor rzadko mówi o małżeństwie publicznie, teraz zrobił wyjątek – być może po to, by zdusić plotki o rozstaniu. W jednym z wywiadów zapewnił, że cała rodzina jest z nim w Nowym Jorku. Ale fani nie dali się łatwo uspokoić – w końcu zdjęcia z zimowego urlopu w St Tropez mówiły same za siebie. Ich napięta wymiana spojrzeń podsyciła spekulacje, że coś się dzieje.

W przeszłości George Clooney miał już przekonywać Amal, by nie kończyła małżeństwa. Teraz też liczy, że uda mu się załagodzić sytuację. Ale jak długo jeszcze będzie można ukrywać kryzys?

„George czuje, że traci grunt pod nogami. To nie tylko rozłąka – to rozczarowanie, rutyna i dwa zupełnie różne światy” – komentuje źródło Radar Online. Jeśli coś się nie zmieni, ten rozdział może zakończyć się szybciej, niż jego sztuka na Broadwayu.