Marcin Hakiel ujawnił, że jego syn Adam wyjechał na roczną wymianę do Argentyny. Dla tancerza to ogromna zmiana, bo jak podkreśla, relacje z dziećmi są dla niego absolutnym priorytetem. W najnowszym wywiadzie Hakiel zdradził też, że rozwód z Katarzyną Cichopek mocno odbił się na dwojgu ich pociech — Adamie i Helenie.

Od głośnego rozwodu Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela minęły już trzy lata, a temat ich relacji wciąż wzbudza emocje. Podczas gdy gwiazda „M jak miłość” konsekwentnie milczy, tancerz nie stroni od szczerych wyznań. W rozmowie z „Faktem” opowiedział o tym, jak układa się jego życie rodzinne i jak rozwód wpłynął na dzieci.

,,Mamy świetnego synka, mam super dzieciaki. Syn teraz przez rok będzie na wymianie w Argentynie, więc będę go mniej widywał, ale kiedy jest u mnie, spędzamy fajnie, rodzinnie czas. To jest dla mnie najważniejsze” – powiedział Hakiel.

Choć tancerz nie ukrywa dumy z odwagi syna, jego słowa o Argentynie zaskoczyły internautów. Kraj, do którego pojechał Adam, jest uznawany za jeden z najbardziej niebezpiecznych w Ameryce Południowej – nie brakuje tam kieszonkowców, gangów i kradzieży. Fani nie kryją zdziwienia, że Hakiel pozwolił nastolatkowi na tak ryzykowną przygodę.

W tym samym wywiadzie 42-latek poruszył też wątek rozwodu i jego wpływu na dzieci.

Pamiętam, że sytuacja rozwodowa mocno się na nich odbiła. Oboje, i Adam, i Helenka, korzystali wtedy z pomocy psychologa, bo to był trudny moment. Szczególnie dla Heleni, która była młodsza. W jej klasie dzieci często powtarzały to, co słyszały w domach, nie do końca rozumiejąc sytuację – ujawnił.

Tancerz zaznaczył, że mimo napiętych stosunków z byłą żoną robi wszystko, by rozwód nie wpłynął negatywnie na relacje z pociechami.

,,Nie chodzi o to, żeby było idealnie. Chodzi o to, żeby dzieci wiedziały, że mają dwoje rodziców, którzy je kochają, niezależnie od wszystkiego” – podsumował.

Adam Hakiel rozpoczął wymianę międzynarodową w Argentynie, a ojciec zapewnia, że pozostają w stałym kontakcie. „Trzymam za niego kciuki i wiem, że poradzi sobie wszędzie” – dodał tancerz.