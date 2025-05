Śmierć Dody. Szanowni Państwo, informujemy, że pan zostanie wkrótce zamordowany nożem na ulicy w Wilanowie. Żadne pisma od adwokatów nas nie zastraszą, będziemy publikować o niej to, co będziemy chcieli. Jest coś takiego w Polsce jak wolność słowa. A pani Dorota „Doda” Rabczewska zostanie zarżnięta nożem na scenie dziś lub jutro na festiwalu w Sopocie. Jest ona suczą, więc należy ją niszczyć i zabijać. Z poważaniem — brzmiała treść przerażającego maila.

Doda wystąpi podczas tegorocznego Sopot Hit Festiwalu. Niestety, ale tuż przed rozpoczęciem imprezy wokalistka otrzymała na maila przerażające pogróżki. Ktoś wysłał wiadomość nie tylko do niej, ale również do jej mamy — Wandy Rabczewskiej i innych bliskich osób. Zagroził artystce śmiercią na scenie. Wspomniał też o innym tajemniczym mężczyźnie, który mieszka na Wilanowie.

Doda pokazała dokument i.. zagięła Emila Stępnia?! „Nie kłóć się z idiotą”

Wokalistka nie zwlekała i od razu zgłosiła pogróżki na policję. Zapewniła, że w internecie w dzisiejszych czasach nikt nie pozostaje anonimowy i służby dołożą wszelkich starań, żeby złapać autora nienawistnej wiadomości:

„Nie sądziłam, że dożyje czasów, w których mój ostatni mąż razem z ostatnim ex będą podjudzać ludzi do takich czynów. Kiedy stałam na scenie podczas koncertu „Artyści przeciw nienawiści” po tym, jak zadźgano prezydenta Gdańska na scenie, nie sądziłam, że parę lat później będzie mnie czekać to samo. Kochani fani, wiem i czuję wasze wielkie wsparcie, nie dam się zastraszyć i zarówno dziś, jak i jutro jestem tylko dla was. Nie boję się żadnego ex, ani psychopatów, którzy są ich cyrkiem latających małp. Jestem ponadto i mam dużo siły. Proszę, tylko abyście mieli oczy dookoła głowy i baczyli na swoje bezpieczeństwo. Policja wzmożyła ochronę” — podsumowała Doda.

Warto przy tym podkreślić, że wysyłanie do znanych osób gróźb śmierci i pogróżek pod adresem jej bliskich w świetle polskiego prawa jest czynem karalnym. Trzeba zawsze zabezpieczyć dowody, gdy wystąpi taka sytuacja i zgłosić sprawę na policję: