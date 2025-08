Irena Kamińska-Radomska broni karmiących matek

Te słowa szybko odbiły się szerokim echem. W obronie matek stanęło wiele znanych osób, w tym Karolina Gilon, Olga Kalicka czy Aleksandra Żebrowska. Teraz do grona krytyków słów Wolińskiego dołączyła również Irena Kamińska-Radomska, mentorka znana z programu „Projekt Lady” i ekspertka w dziedzinie etykiety.

Irena Kamińska-Radomska w swojej wypowiedzi na Instagramie odniosła się wprost do kontrowersji, stając po stronie karmiących matek. Przypomniała, że restauracje to przede wszystkim miejsca, w których zaspokajamy głód, a to dotyczy również niemowląt.

Karmienie piersią w miejscu publicznym? Może nawet w restauracji?! Oczywiście, że tak, przecież nie ma w tym nic złego. Niektórzy twierdzą, że kobieta żeby nakarmić piersią, powinna wyjść do łazienki. Ale czy my jemy śniadanie, obiad i kolację w łazience?! Przecież karmienie piersią jest tak piękne – rozpoczęła Irena Kamińska-Radomska.

Ekspertka zastrzegła jednak, że publiczne karmienie nie powinno być ostentacyjne i że warto zachować wyczucie sytuacji. Choć jej wypowiedź zyskała szerokie poparcie, wśród internautów nie zabrakło także głosów sprzeciwu. Część komentujących wskazywała, że nie każdemu musi odpowiadać widok karmiącej kobiety i apelowali o wzajemny szacunek.