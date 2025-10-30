Marta Nawrocka jest Pierwszą Damą, która wzbudza bardzo mieszane odczucia, jeżeli chodzi o jej styl ubioru. Jedni eksperci mówią, że żona Prezydenta RP — Karola Nawrockiego ma świetne wyczucie stylu i umiejętnie bawi się modą. Inni zaś uważają, że Marta Nawrocka potrzebuje jeszcze czasu, aby odnaleźć swój styl. Co na ten temat myśli sam Dawid Woliński? Projektant mody wygadał się na ten temat w rozmowie z Kozaczkiem.

Dawid Woliński w rozmowie z Kozaczkiem pochylił się nad wizerunkiem Marty Nawrockiej. Okazuje się, że projektant mody nie jest aktualnie na bieżąco, jeżeli chodzi o stylizacje żony Prezydenta RP. Uważa jednak, że ubrania nie powinny być najważniejsze w ocenie Pierwszej Damy:

Dawno nie widziałem pani Marty, bo byłem bardzo zajęty przed pokazem mody. Przez ostatnie trzy miesiące byłem kompletnie wyłączony. Absolutnie nie wiem, jak pani Marta się ubiera, ale ostatnio komentowałem jej niebieską stylizację. Nie widziałem dalszych postępów modowych, ale myślę, że Pierwsza Dama to jest osoba, która reprezentuje godnie swojego męża prezydenta. Reprezentuje kobiety w naszym kraju i mam nadzieję, że tak będzie zawsze — podsumował Dawid Woliński.

