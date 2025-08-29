Irena Kamińska-Radomska punktuje Martę Nawrocką: „To nie podkreśla jej urody!”
Eksperta zdradziła, co Marta Nawrocka mogłaby poprawić w wizerunku.
Irena Kamińska-Radomska jest ekspertką od stylu, savoir-vivre’u i wystąpień publicznych. Znana mentorka z programu „Projekt Lady” w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, co myśli o wizerunku obecnej Pierwszej Damy — Marty Nawrockiej. Okazuje się, że Kamińska-Radomska jest pod wrażeniem jej boskiej sylwetki i urody, ale co do stylu, to ma kilka uwag. Wypunktowała, co wypadałoby zmienić! Będziecie mocno zdziwieni…
Monika Olejnik uderza w Karola Nawrockiego: „Lewym prostym nic się nie wygra dla Polski Panie Prezydencie”
Irena Kamińska-Radomska ocenia wizerunek Marty Nawrockiej. Ma kilka uwag!
Irena Kamińska-Radomska chętnie wypowiada się na tematy związane z etykietą oraz stylem osób publicznych. Ostatnio w rozmowie z reporterem Kozaczka zdradziła, co myśli o prezencji Marty Nawrockiej. Ekspertka od savoir-vivre’u uważa, że Pierwsza Dama wygląda świetnie, ale ma kilka zastrzeżeń do ubrań, które wybiera na wystąpienia publiczne:
Marta Nawrocka niewątpliwie jest piękną kobietą. Ma przepiękne rysy twarzy i piękną budowę ciała. Wiem, że to bardzo źle brzmi, bo my rzadko kiedy mówimy o budowie ciała mężczyzny, prawda? Jest to dyskryminujące. Jednak taka jest prawda, że jest atrakcyjną osobą, ale lepiej wyglądałaby w innej strukturze materiałów. Te rzeczy, które nosi, nie podkreślają jej urody. Można byłoby z jej wizerunku wyciągnąć o wiele, wiele więcej — podkreśliła Irena Kamińska-Radomska.
Syn Karola Nawrockiego robi karierę w telewizji. Wiadomo ile osób śledzi jego program
Ekspertka nie zostawiła suchej nitki na stylizacji Marty Nawrockiej; „Efekt lat 80”
Irena Kamińska-Radomska w dalszej części wypowiedzi podkreśliła jednak, że Marta Nawrocka prezentuje się bardzo dobrze na arenie publicznej. Mimo to zdaniem ekspertki mogłaby jeszcze co nieco poprawić swój wizerunek, żeby wyglądać profesjonalniej i bardziej elegancko:
Nie chcę tutaj mówić, że Marta Nawrocka źle się prezentuje. Absolutnie. Natomiast można uzyskać jeszcze lepszy „look” w jej wykonaniu. Najlepszą rada, jaką mogę jej dać, jest taka, żeby trafiła w moje ręce! (śmiech) — podsumowała Irena Kamińska-Radomska.
Fashi | 30 sierpnia 2025
No, rzeczywiście te zdjęcia ciotki klotki w okularach pokazują potencjał modowy Pani Radomskiej 😂