Irena Kamińska-Radomska jest ekspertką od stylu, savoir-vivre’u i wystąpień publicznych. Znana mentorka z programu „Projekt Lady” w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, co myśli o wizerunku obecnej Pierwszej Damy — Marty Nawrockiej. Okazuje się, że Kamińska-Radomska jest pod wrażeniem jej boskiej sylwetki i urody, ale co do stylu, to ma kilka uwag. Wypunktowała, co wypadałoby zmienić! Będziecie mocno zdziwieni…

Irena Kamińska-Radomska ocenia wizerunek Marty Nawrockiej. Ma kilka uwag!

Irena Kamińska-Radomska chętnie wypowiada się na tematy związane z etykietą oraz stylem osób publicznych. Ostatnio w rozmowie z reporterem Kozaczka zdradziła, co myśli o prezencji Marty Nawrockiej. Ekspertka od savoir-vivre’u uważa, że Pierwsza Dama wygląda świetnie, ale ma kilka zastrzeżeń do ubrań, które wybiera na wystąpienia publiczne:

Marta Nawrocka niewątpliwie jest piękną kobietą. Ma przepiękne rysy twarzy i piękną budowę ciała. Wiem, że to bardzo źle brzmi, bo my rzadko kiedy mówimy o budowie ciała mężczyzny, prawda? Jest to dyskryminujące. Jednak taka jest prawda, że jest atrakcyjną osobą, ale lepiej wyglądałaby w innej strukturze materiałów. Te rzeczy, które nosi, nie podkreślają jej urody. Można byłoby z jej wizerunku wyciągnąć o wiele, wiele więcej — podkreśliła Irena Kamińska-Radomska.

