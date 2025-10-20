Albert Kosiński po raz pierwszy ujawnia kulisy treningów z Mają Bohosiewicz. Jego szczere wyznanie o tym, co działo się za kulisami „Tańca z Gwiazdami”, rzuca nowe światło na decyzję o rezygnacji partnerki. Co takiego się wydarzyło?

Gdy Maja Bohosiewicz ogłosiła rezygnację z „Tańca z Gwiazdami” z powodu kontuzji żeber, wielu fanów zastanawiało się, jak poważny jest to uraz. Teraz Albert Kosiński, jej taneczny partner, w wywiadzie dla naszego portalu ujawnia szokujące szczegóły tego, co działo się za kulisami programu.

Jego relacja pokazuje, że sytuacja była znacznie poważniejsza, niż początkowo sądzono. Tancerz w szczerej rozmowie z Kozaczkiem przyznał: „No niestety doszło do złamania żebra, więc już poważniej jeśli chodzi o żebra się nie da, i co się z tym wiąże uraz okostnej”. Zdradził również dramatyczne szczegóły:

Wzięliśmy się za ćwiczenie akrobacji, już w trakcie ten ból był coraz większy, bo Maja się z tym bólem już zmagała w odcinku 4., w odcinku 5. bardzo, i niestety już w 5. odcinku była na przeciwbólowych.

Tancerz z podziwem mówi o swojej partnerce: „Maja jest fighterką, ona nie będzie chciała pokazywać swoich słabości, koniec końców musiała o tym opowiedzieć, bo trzeba było przedstawić wersję zdarzeń dla widzów”.

To wyznanie rzuca nowe światło na charakter Bohosiewicz i pokazuje, jak bardzo starała się dotrwać do końca programu, mimo ogromnego bólu.

Wyznanie Alberta Kosińskiego pokazuje, że za scenicznymi uśmiechami i energetycznymi występami kryła się walka z coraz poważniejszą kontuzją.