Trwają intensywne przygotowania do 6. odcinka „Tańca z Gwiazdami”, a uczestnicy dają z siebie wszystko na treningach. Niestety, w czwartek Maja Bohosiewicz ogłosiła, że z powodu kontuzji jest zmuszona zrezygnować z dalszego udziału w show. Dzień wcześniej rozmawiała z naszą redakcją, kiedy nagle rozmowę przerwał… Tomasz Karolak!

Maja Bohosiewicz żegna się z „Tańcem z Gwiazdami”. „To dla mnie trudne słowa, ale…”

Karolak przerwał rozmowę z Bohosiewicz i Kosińskim. Po chwili dołączył do zabawy!

W środę Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński udzielili wywiadu dziennikarzowi Kozaczka, w trakcie którego wrócili wspomnieniami do występu z córką Mai – Leonią. Zdradzili także, co podoba im się w „Tańcu z Gwiazdami” i opowiedzieli o rodzinnych relacjach.

Podczas nagrywania „szybkich strzałów” naszą rozmowę przerwał nagle Tomasz Karolak: „Możecie być trochę ciszej, bo ja tutaj nie mogę pracować?” – powiedział aktor.

„Taniec z gwiazdami” w końcu będzie go mieć! Na tę gwiazdę wydadzą prawdziwą fortunę

Maja i Albert zareagowali z uśmiechem, po czym influencerka dodała humorystycznie:

Nie przejmujcie się. On odpada w następnym odcinku, więc nie będzie nam już przeszkadzał – mówiła.

Po chwili aktor wrócił i dołączył do naszej zabawy i wraz z Mają zdradzili, że na najczęściej pojawiające się słowo na treningach u Karolaka i Skierskiej to „nuda”.

U nas jeszcze jedno słowo pada: „po co?” Oraz takie „i co?” – mówił.

Z odpowiedzią do aktora przyszła Maja, która śmiejąc się dodała: „jajco”. To żartobliwe wtrącenie potwierdza, że uczestnicy tej edycji zdążyli zbudować między sobą prawdziwie koleżeńską atmosferę.

Widzowie sugerują, że Rogacewicz mówił o byłej żonie w „Tańcu z Gwiazdami”! „Skandal na wizji!”

Już w niedzielę widzowie będą mogli zobaczyć kolejny etap tanecznych zmagań gwiazd. Po rezygnacji Mai Bohosiewicz na parkiecie pozostało 8 par, które wciąż walczą o Kryształową Kulę. Z odcinka na odcinek emocje rosną, a rywalizacja staje się coraz bardziej nieprzewidywalna!