View this post on Instagram

To się nazywa dobra mina do złej gry. Mam nadzieję, że jak ładnie zapozuję to mnie Stara puści na wigilie z kumplami. W sumie to myślami już tam jestem. ✌️🎅Co jeszcze mogę zrobić?! 😬😬😜😂 Po trzech dniach w „delegacji” i przywiezieniu niezwykle atrakcyjnych prezentów z zachodu sądziłem, że moje akcje wzrosły. 😜 Czy ja wymagam zbyt wiele?! 🤷‍♂️🤷‍♂️😜😂 To tylko męska wigilia z kumplami… no i konkurs skoków jutro, no i żona mogłaby dorzucić coś od siebie…😂🤫🤭🤔😇 #tata #mąż #żona #powroty #prezentu #zagranica #homesweethome #wigilia #koledzy