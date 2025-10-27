Joanna Opozda pozwana przez własnego ojca wybuchła w sądzie: „Powinniście być w psychiatryku…!”
Emocje wzięły górę i padły mocne słowa.
Joanna Opozda wstawiła się na rozprawę sądową. Pozew skierował przeciwko niej własny ojciec, który uznał, że jego córka dopuściła się wobec niego zniesławienia. Emocje w sądzie sięgały zenitu, a aktorka w pewnym momencie wybuchła na korytarzu nie kryjąc swoich emocji związanych ze sprawą.
Sanatorium w Busku-Zdroju na sprzedaż! Ojciec Joanny Opozdy przenosi się na Madagaskar
Joanna Opozda nie wytrzymała w sądzie. Pozwał ją własny ojciec
Joanna Opozda to jedna z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Choć w życiu prywatnym ma na swoim koncie masę znakomitych ról i wiele sukcesów, to niestety w życiu prywatnym aktorki nie zawsze bywa kolorowo. Aktorka najpierw przechodziła przez trudne rozstanie z Antkiem Królikowskim, który porzucił ją przed porodem, a później doszło do konfliktu z własnym ojcem.
Joanna Opozda wściekła na partnerkę Antka Królikowskiego: „Odwołali rozprawę przez wakacje Izabeli”?
Wszystko zaczęło się od chrztu jej synka Vincenta, który w ostatniej chwili musiał zostać odwołany. Antek Królikowski miał wówczas zaprosić na uroczystość właśnie ojca Opozdy, a ten opowiedział o wszystkim mediom.
Mojego ojca zaprosił na chrzciny twój brat, Antek. A mój ojciec, który strzelał do mojej mamy, siostry i twojego brata, sprzedał chrzciny mediom. Dlatego chrzciny zostały odwołane – brzmiała wiadomość od Joanny do brata Antka, Jana Królikowskiego.
Ojciec aktorki jednak zaprzeczył temu, że został zaproszony i twierdził, że nie miał zamiaru pojawiać się na uroczystości, a tym bardziej nie sprzedał informacji o chrzcie do mediów. Mężczyzna w związku z tym pozwał córkę o zniesławienie. Taki zarzut może grozić grzywną lub karą pozbawienia wolności do roku, ale ojciec Joanny domaga się tylko tego, aby ta przeprosiła go publicznie.
Joanna Opozda dodała rozczulające zdjęcia z synkiem! Ależ on jest podobny do mamy!
Dziś odbyła się rozprawa sądowa w procesie, który wytoczył właśnie Dariusz Opozda. Jak donosi „Super Express” w pewnym momencie na korytarzu aktorka wściekła się na adwokata ojca i zaczęła krzyczeć do niego:
We dwójkę powinniście być w psychiatryku w kaftanie! I pan, i mój ojciec. Wstyd, a karma do pana wróci! Wstydu pan nie ma, takie głupoty wypisywać.
Później na sądowym korytarzu aktora żaliła się pewnej osobie, dodając:
To jest normalny człowiek? On nie powinien wykonywać takiego zawodu. Wygadywać takie rzeczy, wyciągać jakieś filmiki.
Warto wspomnieć, że Joanna Opozda w 2023 roku także wytoczyła ojcu sprawę sądową, którą wygrała. Aktora wówczas przekazała:
„Po licznych wypowiedziach na mój temat tego człowieka zostałam zmuszona do wejścia z nim na drogę prawną celem pohamowania rozpowszechniania informacji, m.in. na temat mojego życia. Informacji i opinii, jakich żaden odpowiedzialny i dojrzały człowiek-ojciec nigdy by nie rozpowszechniał. Stało się jednak inaczej. W związku z tym wygrałam sprawę sądową, która skończyła się w kwietniu 2023 wyrokiem zakazującym temu człowiekowi rozpowszechniania kłamstw na mój temat.”
Wstyd | 28 października 2025
Czy ona oddała ojcu mieszkanie i samochód za rażącą niewdzięczność względem ojca? Za nie udzielenie pomocy to powinna siedzieć w pudle. Za coś takiego nie powinno jej być w przestrzeni publicznej. Grzała u niego swoje 4 litery, a niecały rok później wydaje oświadczenie, że z ojcem od lat nie ma kontaktu. Co za kłamliwa hipokrytka. Wstydu nie ma.
Ola | 28 października 2025
Nie jestem wielbicielka Joanny Opozdy ale skąd do licha możesz to wiedzieć czy ma koleżanki czy nie? Milczenie jest złotem gdy nie ma się nic do powiedzenia. Nawet znając ją ciężko wiedzieć takie rzeczy a co dopiero wyrażać takie opinie o obcym człowieku.
Koszmar | 28 października 2025
Ja współczuje mieć taką córkę
Ola | 28 października 2025
Antkowi każdy współczuje
Ups | 28 października 2025
Ona nawet koleżanki nie ma