Joanna Opozda wstawiła się na rozprawę sądową. Pozew skierował przeciwko niej własny ojciec, który uznał, że jego córka dopuściła się wobec niego zniesławienia. Emocje w sądzie sięgały zenitu, a aktorka w pewnym momencie wybuchła na korytarzu nie kryjąc swoich emocji związanych ze sprawą.

Sanatorium w Busku-Zdroju na sprzedaż! Ojciec Joanny Opozdy przenosi się na Madagaskar

Joanna Opozda nie wytrzymała w sądzie. Pozwał ją własny ojciec

Joanna Opozda to jedna z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Choć w życiu prywatnym ma na swoim koncie masę znakomitych ról i wiele sukcesów, to niestety w życiu prywatnym aktorki nie zawsze bywa kolorowo. Aktorka najpierw przechodziła przez trudne rozstanie z Antkiem Królikowskim, który porzucił ją przed porodem, a później doszło do konfliktu z własnym ojcem.

Joanna Opozda wściekła na partnerkę Antka Królikowskiego: „Odwołali rozprawę przez wakacje Izabeli”?

Wszystko zaczęło się od chrztu jej synka Vincenta, który w ostatniej chwili musiał zostać odwołany. Antek Królikowski miał wówczas zaprosić na uroczystość właśnie ojca Opozdy, a ten opowiedział o wszystkim mediom.

Mojego ojca zaprosił na chrzciny twój brat, Antek. A mój ojciec, który strzelał do mojej mamy, siostry i twojego brata, sprzedał chrzciny mediom. Dlatego chrzciny zostały odwołane – brzmiała wiadomość od Joanny do brata Antka, Jana Królikowskiego.

Ojciec aktorki jednak zaprzeczył temu, że został zaproszony i twierdził, że nie miał zamiaru pojawiać się na uroczystości, a tym bardziej nie sprzedał informacji o chrzcie do mediów. Mężczyzna w związku z tym pozwał córkę o zniesławienie. Taki zarzut może grozić grzywną lub karą pozbawienia wolności do roku, ale ojciec Joanny domaga się tylko tego, aby ta przeprosiła go publicznie.

Joanna Opozda dodała rozczulające zdjęcia z synkiem! Ależ on jest podobny do mamy!

Dziś odbyła się rozprawa sądowa w procesie, który wytoczył właśnie Dariusz Opozda. Jak donosi „Super Express” w pewnym momencie na korytarzu aktorka wściekła się na adwokata ojca i zaczęła krzyczeć do niego:

We dwójkę powinniście być w psychiatryku w kaftanie! I pan, i mój ojciec. Wstyd, a karma do pana wróci! Wstydu pan nie ma, takie głupoty wypisywać.

Później na sądowym korytarzu aktora żaliła się pewnej osobie, dodając:

To jest normalny człowiek? On nie powinien wykonywać takiego zawodu. Wygadywać takie rzeczy, wyciągać jakieś filmiki.

Warto wspomnieć, że Joanna Opozda w 2023 roku także wytoczyła ojcu sprawę sądową, którą wygrała. Aktora wówczas przekazała:

„Po licznych wypowiedziach na mój temat tego człowieka zostałam zmuszona do wejścia z nim na drogę prawną celem pohamowania rozpowszechniania informacji, m.in. na temat mojego życia. Informacji i opinii, jakich żaden odpowiedzialny i dojrzały człowiek-ojciec nigdy by nie rozpowszechniał. Stało się jednak inaczej. W związku z tym wygrałam sprawę sądową, która skończyła się w kwietniu 2023 wyrokiem zakazującym temu człowiekowi rozpowszechniania kłamstw na mój temat.”