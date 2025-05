Tak celebrytki świętują DZIEŃ MAMY! Sandra Kubicka, Wersow, Marcelina Zawadzka, Anna Lewandowska…(FOTO)

Anna Lewandowska

Z okazji Dnia mamy serią zdjęć ze swoją mamą podzieliła się Anna Lewandowska. Trenerka urocze zdjęcia opatrzyła pięknym opisem, w którym wyraża wdzięczność swojej mamie.

„Dzień Mamy w Polsce obchodzimy właśnie dziś. Uwielbiam to zdjęcie! Mamo, dziękuję za to, że jesteś – za Twoją miłość, obecność, ciepło i siłę. To także słowa skierowane do każdej mamy – za wszystko, co robicie każdego dnia, często w ciszy, czasem w biegu, ale zawsze z sercem. Mamy są niezastąpione” – pisała Lewandowska na Instagramie.