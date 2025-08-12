Julia Wieniawa w kowbojskim wydaniu. Wygląda jakby uciekła z rodeo!
Co myślicie o nowym stylu młodej gwiazdki?
1 / 10
Julia Wieniawa pojawiła się na premierze „Rodzinki.pl” w kowbojskiej stylizacji.
Aktorka młodego pokolenia wyglądała, jakby była gotowa pójść na rodeo!
2 / 10
Szczególną uwagę zwracała świetna, zamszowa kurtka Julii Wieniawy.
Oprócz niej bosko prezentował się stylowy koronkowy top oraz krótka spódniczka z wielkim paskiem w stylu piosenkarek R&B.
3 / 10
Julia Wieniawa w stylizacji country wyglądała naprawdę bosko.
Widać, że ma smykałkę do wybierania luźnych ubrań w stylu boho.
4 / 10
Uwagę zwracała również stylowa zamszowa torebka od znanego domu mody.
Julia Wieniawa miała torebkę od Balenciagi, której cena oscyluje w granicach kilku tysięcy złotych.
5 / 10
Kropką nad i całej stylizacji był szpilki z wielkim kwiatem.
Dodały „lookowi” dziewczęcości i zabawnego charakteru.
6 / 10
Widać, że słoneczna pogoda służy Julii Wieniawie.
Aktorka lubi bawić się modą i bardzo dobrze wygląda z jasnymi złocistymi refleksami.
7 / 10
Julia Wieniawa zaszalała także z dodatkami.
Mocne, widoczne srebrne bransoletki dodały całości charakteru i wyrazistości.
8 / 10
9 / 10
10 / 10