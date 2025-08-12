times-dark
Julia Wieniawa w kowbojskim wydaniu. Wygląda jakby uciekła z rodeo!

Co myślicie o nowym stylu młodej gwiazdki?

/ 12.08.2025 /
EmEl
Julia Wieniawa, fot. AKPA.

1 / 10

Julia Wieniawa w kowbojskim wydaniu

Julia Wieniawa pojawiła się na premierze „Rodzinki.pl” w kowbojskiej stylizacji. 

Aktorka młodego pokolenia wyglądała, jakby była gotowa pójść na rodeo!

Julia Wieniawa, fot. AKPA.

2 / 10

Julia Wieniawa w kowbojskim wydaniu

Szczególną uwagę zwracała świetna, zamszowa kurtka Julii Wieniawy.

Oprócz niej bosko prezentował się stylowy koronkowy top oraz krótka spódniczka z wielkim paskiem w stylu piosenkarek R&B.

Julia Wieniawa, fot. AKPA.

3 / 10

Julia Wieniawa w kowbojskim wydaniu

Julia Wieniawa w stylizacji country wyglądała naprawdę bosko.

Widać, że ma smykałkę do wybierania luźnych ubrań w stylu boho.

Julia Wieniawa, fot. AKPA.

4 / 10

Julia Wieniawa w kowbojskim wydaniu

Uwagę zwracała również stylowa zamszowa torebka od znanego domu mody. 

Julia Wieniawa miała torebkę od Balenciagi, której cena oscyluje w granicach kilku tysięcy złotych.

Julia Wieniawa, fot. AKPA.

5 / 10

Julia Wieniawa w kowbojskim wydaniu

Kropką nad i całej stylizacji był szpilki z wielkim kwiatem. 

Dodały „lookowi” dziewczęcości i zabawnego charakteru.

Julia Wieniawa, fot. AKPA.

6 / 10

Julia Wieniawa w kowbojskim wydaniu

Widać, że słoneczna pogoda służy Julii Wieniawie.

Aktorka lubi bawić się modą i bardzo dobrze wygląda z jasnymi złocistymi refleksami.

Julia Wieniawa, fot. AKPA.

7 / 10

Julia Wieniawa w kowbojskim wydaniu

Julia Wieniawa zaszalała także z dodatkami. 

Mocne, widoczne srebrne bransoletki dodały całości charakteru i wyrazistości.

Julia Wieniawa, fot. AKPA.

8 / 10

Julia Wieniawa w kowbojskim wydaniu
Julia Wieniawa, fot. AKPA.

9 / 10

Julia Wieniawa w kowbojskim wydaniu
Julia Wieniawa, fot. AKPA.

10 / 10

Julia Wieniawa w kowbojskim wydaniu
