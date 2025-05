Choć wydawać by się mogło, że wszystko od początku do końca przebiegło bez najmniejszych problemów, Justyna Steczkowska tuż po kwalifikacji do finału Eurowizji 2025 zdradziła, że za kulisami zmierzyła się z pechową sytuacją.

Kulisy awansu Justyny Steczkowskiej. Tancerz zdradza, co działo się zaraz po zejściu ze sceny

Artystce tuż przed wejściem na scenę wpadł do gardła pyłek, który uniemożliwiał śpiewanie. Choć, jak sama przyznała dla wokalisty jest to koszmarna sytuacja, Polka na scenie zaśpiewała perfekcyjnie, a problem z którym mierzyła się przez cały występ był dla widzów niezauważalny.

Dobrze mi się śpiewało na próbie. […] Ale już o godzinie 21, gdy wyszłam na scenę, lekki pech – wpadł mi pyłek do gardła, co jest masakrą dla wokalisty. Nie wiem, jak mi się udało opanować to. To przeszkadza cały czas w śpiewaniu, szarpie gardło i nie można ciągnąć długich dźwięków, więc cud się jakiś drobny wydarzył, że dośpiewałam to do końca i dośpiewałam to naprawdę całkiem dobrze. Zawsze można lepiej, oczywiście – wyznała w rozmowie z „Super Express”.